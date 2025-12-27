سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از دستگیری دو تن از اراذل و اوباش به اتهام درگیری و تیراندازی در بهشت زهرا تهران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روز گذشته ماموران پایگاه دهم پلیس اطلاعات، خبری را درخصوص درگیری دو تن از اراذل و اوباش مسلح و تیراندازی در محدوده بهشت زهرا (س) دریافت کردند و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند؛ بنابراین گزارش، برابر تحقیقات ماموران در صحنه تیراندازی مشخص شد این دو هنجارشکن اجتماعی مسلح به سلاح گرم اقدام به تیراندازی و درگیری با هم کرده‌اند که با حضور ماموران سعی کردند از محل متواری شوند.

در این گزارش آمده است، متهمان تحت تعقیب پلیس قرار گرفته و در نهایت در محدوده خارج از بهشت زهرا در خودرو‌های خود دستگیر و به همراه سلاح سرد و گرمی که داشتند به پلیس اطلاعات پایتخت منتقل شدند.

متهمان در بازجویی‌های انجام شده به جرم خود اعتراف کرده و این درگیری مسلحانه را نتیجه اختلاف قدیمی میان خودشان مطرح کردند، که در نهایت هر دو نفر پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.