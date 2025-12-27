میلی صفحه خبر لوگو بالا
اراذل مسلح بهشت‌زهرا به دام پلیس افتادند

سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از دستگیری دو تن از اراذل و اوباش به اتهام درگیری و تیراندازی در بهشت زهرا تهران خبر داد.
اراذل مسلح بهشت‌زهرا به دام پلیس افتادند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روز گذشته ماموران پایگاه دهم پلیس اطلاعات، خبری را درخصوص درگیری دو تن از اراذل و اوباش مسلح و تیراندازی در محدوده بهشت زهرا (س) دریافت کردند و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند؛ بنابراین گزارش، برابر تحقیقات ماموران در صحنه تیراندازی مشخص شد این دو هنجارشکن اجتماعی مسلح به سلاح گرم اقدام به تیراندازی و درگیری با هم کرده‌اند که با حضور ماموران سعی کردند از محل متواری شوند.

در این گزارش آمده است، متهمان تحت تعقیب پلیس قرار گرفته و در نهایت در محدوده خارج از بهشت زهرا در خودرو‌های خود دستگیر و به همراه سلاح سرد و گرمی که داشتند به پلیس اطلاعات پایتخت منتقل شدند.

متهمان در بازجویی‌های انجام شده به جرم خود اعتراف کرده و این درگیری مسلحانه را نتیجه اختلاف قدیمی میان خودشان مطرح کردند، که در نهایت هر دو نفر پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.

