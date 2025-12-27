مدارس این استان فردا غیرحضوری شد

به گزارش تابناک؛ منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در گفت‌وگویی اعلام کرد که به دلیل افزایش میزان آلاینده‌های جوی و شرایط نامطلوب کیفیت هوا، مدارس شهر اصفهان و برخی دیگر از شهر‌های استان در روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ غیرحضوری خواهند بود.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی آلودگی هوا در روز‌های اخیر گفت: تصمیم‌گیری برای غیرحضوری شدن مدارس با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و کادر آموزشی انجام شده است. طبق اعلام رسمی، کلاس‌های درس در این روز به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد و خانواده‌ها باید برنامه‌ریزی لازم را برای حضور فرزندان در کلاس‌های آنلاین داشته باشند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شاخص کیفیت هوا در اصفهان طی روز‌های گذشته در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روند افزایش آلاینده‌ها در روز‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

مدیریت بحران استان تأکید کرده است که اطلاع‌رسانی تکمیلی درباره شهر‌های مشمول این تصمیم و جزئیات بیشتر از طریق رسانه‌های رسمی و سامانه‌های آموزش و پرورش منتشر خواهد شد.