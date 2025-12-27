میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار کفاشیان درباره تبعات اظهارات زنوزی

رییس سابق فدراسیون فوتبال با انتقاد شدید از محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور، گفت: برخوردهای زنوزی مسبوق به سابقه است و او با این حرف‌ها به تماشاگران خط می‌دهد.
هشدار کفاشیان درباره تبعات اظهارات زنوزی

به گزارش تابناک؛ محمدرضا زنوزی مالک تراکتور دیشب (جمعه) در گفت‌وگویی تلویزیونی مدعی شد که در زمان ریاست علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال، در اعتراض به تصمیمات داوری علیه گسترش فولاد نزد او رفته و کفاشیان به زنوزی گفته که خودش برود و با داوران صحبت کند تا شرایط داوری بهتر شود.

علی کفاشیان با انتقاد از صحبت‌های مالک باشگاه تراکتور و اینکه او سابقه زیادی در ایجاد تنش در فوتبال ایران و روی سکو‌ها دارد، اظهار کرد: یکبار او زمانی که مدیرعامل گسترش فولاد بود با عصبانیت نزد من آمد و اعلام کرد داوران حق ما را می‌خورند و از آنها گلایه داشت. من هم به شوخی به او گفتم به داوران می‌گویم سال بعد بیشتر و بهتر به شما توجه کنند که او هم این را دست گرفت و هر جا که نشست گفت کفاشیان گفته من شما را به داوران سفارش می‌کنم. در حالیکه حرف من جنبه شوخی داشت.

رییس سابق فدراسیون فوتبال افزود: برخورد‌های زنوزی مسبوق به سابقه است و برای الان نیست. وقتی او علیه استقلال و پرسپولیس صحبت می‌کند این اظهارات باعث تشدید تنش‌ها بر روی سکو‌ها می‌شود و اوضاع را خراب‌تر می‌کند. خب او این خط را به تماشاگران می‌دهد.

وی تصریح کرد: فوتبال یک رشته ورزشی در تمام دنیا و برای سرگرمی مردم است و بالاخره روح جوانمردی و فیرپلی در آن وجود دارد. این نوع برخورد‌ها و تهدید به کناره‌گیری از لیگ رفتار اخلاقی نیست. این صحبت‌ها باعث تحریک هر چه بیشتر هواداران می‌شود و پیش خودشان می‌گویند وقتی مالک تیم این را می‌گوید پس حتما درست است. قبلا که این حرف‌ها زده نمی‌شد الفاظ رکیک در استادیوم‌ها بود، وای به حال روزی که مدیریت تیم بیاید و این صحبت‌ها را مطرح کند.

کفاشیان با تاکید بر اینکه صحبت‌ها و اقدامات زنوزی باعث شده هواداران تراکتور طی سال‌های اخیر به شدت علیه تیم‌های پرسپولیس و استقلال موضع بگیرند، گفت: این کار‌ها اخلاقی و اصولی نیست. فوتبال محل جنگ و دعوا نیست و باید روح همبستگی و اتحاد در آن جاری باشد. یادم می‌آید زمانی که در AFC بودم، مسئولان AFC همیشه از طرفداران تراکتور به عنوان یکی از بهترین طرفداران دنیا یاد می‌کردند و همیشه می‌گفتند آنها در همه شرایط از تیمشان حمایت می‌کنند. حیف است که این تماشاگران خوب را به سمت انجام حرکاتی ببریم که مورد انزجار باشد.

وی خطاب به زنوزی گفت: شما نباید بروید در تلویزیون بر ضد این تیم و آن تیم مصاحبه کنی و این حرف‌ها را که باعث می‌شود تماشاگران روی سکو‌ها کار‌های بدتری را انجام بدهند، بر زبان بیاوری.

کفاشیان درباره صحبت‌های زنوزی درباره قومیت گرایی نیز گفت: این بحث‌ها قبلا مقداری وجود داشت و عده‌ای نفوذی این شعار‌ها را می‌دادند، اما این صحبت‌ها باعث بیشتر شدن این حرکات می‌شود. قومیت گرایی و نژادپرستی در فوتبال ممنوع است کما اینکه دیدید در هلند چه برخوردی داشتند. این صحبت‌ها باعث می‌شود حاکمیت به این سمت برود که فوتبال را ضعیف کند چرا که بر ضد اتحاد ملی است.

رییس سابق فدراسیون فوتبال درباره شعار‌ها علیه کریم باقری در تبریز گفت: کریم باقری یکی از نماد‌های فوتبال آذربایجان و یکی از با اخلاق‌ترین‌های فوتبال است. این بازیکنان باید الگوی تماشاگران باشند و به جای توهین باید مورد تمجید قرار بگیرند.

