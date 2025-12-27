میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان: حذف میرآب‌ها، آب را بحرانی کرد

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح حکمرانی محیط‌زیست، مشارکت مردم و ذی‌نفعان را شرط اصلی موفقیت سیاست‌های حفاظتی دانست و گفت: تمرکز صرف بر مقررات دولتی، بدون واگذاری مسئولیت، کارآمد نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۲۱
| |
1693 بازدید
پزشکیان: حذف میرآب‌ها، آب را بحرانی کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ چهلمین نشست «شورای‌عالی محیط زیست» و دومین جلسه این شورا در دولت چهاردهم، صبح امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای کشور، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان مربوطه برگزار و ۱۱ دستور جلسه مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

رئیس جمهور در این نشست، با تأکید بر ضرورت تدوین، بررسی و تصویب دقیق مفاد مقررات مطرح در مواد دستور جلسه و اساسا تدوین و تصویب هر دستورالعمل و مقرراتی، اظهار داشت: بسیار مهم است که مفاد و محتوای این مقررات با اخذ نظر صاحبان فرآیند و به خصوص مجریان تهیه شود تا منطبق بر واقعیات و قابل اجرا باشد، نه اینکه صرفا مقرراتی انتزاعی و غیرقابل اجرا تدوین کنند که محملی برای فشار به مجریان شده و در گزارش دستگاه‌های نظارتی به عنوان تخلفات اجرایی و موارد اجرا نشده درج شود.

پزشکیان همچنین عطف به گزارش ارائه شده در جلسه درباره موفقیت آن دسته از مقررات و مسئولیت‌ها که اجرای آنها به بخش‌های مردمی واگذار شده است، افزود: تجربه نشان داده هر کجا کار به دست بخش‌های مردمی و صاحبان و ذی‌نفعان واقعی فرآیند -البته با نظارت دقیق بخش حاکمیتی- سپرده شده بسیار موفق‌تر از بخش دولتی عمل کرده‌اند. به عنوان مثال باور دارم که اگر تأمین و توزیع آب همچنان در اختیار خود مردم بود و به واسطه میرآب‌ها مدیریت می‌شد، امروز تا این حد مشکل تأمین و توزیع آب نداشتیم.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید با تکیه بر تجربه‌های موفق و البته به‌روزرسانی مقررات و دستورالعمل‌ها، متناسب با تغییرات و اقتضائات جدید، مدل مدیریت مردمی در عرصه‌های محیط زیستی را تقویت کرده و گسترش دهیم، تصریح کرد: وقتی مسئولیت حفاظت از محیط زیستی که مردم در آن زندگی و کار می‌کنند به خود آنها سپرده شود، قطعا بسیار مسئولانه‌تر نسبت به آن عمل می‌کنند، اما وقتی کار در دست چند نفر تحت عنوان مدیر و کارمند باشد، هر کس به دنبال تأمین منافع دستگاه خود فارغ از منافع کلان خواهد بود.

پزشکیان بر ضرورت عملکرد مسئولانه‌تر واحد‌های تولیدی و صنعتی بزرگ و کوچک در قبال محیط زیست نیز تأکید کرد و گفت: حفاظت از عرصه‌های محیط زیستی فعالیت این واحد‌ها نیز باید با تدوین مقررات دقیق و به‌روز، به خود آنها سپرده و بر عملکرد آنها به دقت نظارت شود.

رئیس جمهور همچنین درباره بندی از دستور جلسه که مربوط به تدوین «برنامه جامع تنوع زیستی کشور»، معطوف از برنامه جهانی این حوزه بود، نیز اظهار داشت: به طور طبیعی در برنامه‌های تدوین شده در سازمان‌های جهانی، اهداف کلی مطرح می‌شوند و برنامه اجرای و ساختار‌های عملیاتی باید در محل اجرای برنامه و متناسب با اقتضائات و ظرفیت‌ها تدوین شود. تصویب این برنامه نیاز به مداقه بیشتر دارد، لذا اطلاعات و جزئیات کامل آن را در اختیار من هم قرار دهید تا در فرصت مناسب مطالعه و اعلام نظر کنم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: حفاظت از تنوع زیستی بدون برخورداری از برنامه جامع درباره محیط زیست امکان‌پذیر نیست؛ در برنامه جامع حفاظت محیط زیست نیز باید همه اقتضائات مرتبط از اقتصاد و جامعه‌شناسی و نظایر آن لحاظ شوند. می‌توان نظیر آنچه در حوزه اصلاح حکمرانی حوزه آب و با تشکیل ۱۲ تیم تخصصی در حال انجام است، اصلاح حکمرانی حوزه محیط زیست را نیز با تشکیل تیم‌های تخصصی و همه دستگاه‌ها و اجزای مرتبط، به شکل جامع دنبال کرد.

رئیس جمهور در خصوص طرح موضوع نحوه حفاظت و مدیریت اراضی مستحدثه، ناشی از عقب‌نشینی دریای خزر نیز، با تأکید بر اینکه قطعا نباید اجازه داد به این اراضی دست‌اندازی شده و مورد سوءاستفاده قرار گیرند، تصریح کرد: کارشناسان سازمان محیط زیست با اتفاق مسئولان وزارت کشور، استانداران و دیگر مسئولان استانی، به فوریت در این زمینه جلسات خود را برقرار و دستورالعمل‌ها و مقررات لازم و نحوه اجرا و مسئولیت هر بخش را به دقت تعیین و تصویب کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شورای عالی محیط زیست مسعود پزشکیان محیط زیست اصلاح حکمرانی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند
عکس العمل عجیب پزشکیان به انفجار قیمت‌ها
پاسخ محکم المیرا شریفی مقدم به معاون پزشکیان
رسایی: فکر نمی‌کردم پزشکیان برادر شهید باشد!
مصاحبه مسعود پزشکیان در اوایل انقلاب را ببینید
دیدار پزشکیان با خانواده شهید ارمنی در شب میلاد مسیح + عکس
گلایه رئیس‌جمهور از صداوسیما
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
طرز تهیه رضا لقمه
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
توصیه‌ به خریداران طلا
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
tabnak.ir/005ejV
tabnak.ir/005ejV