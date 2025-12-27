توضیحات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره ورزشگاه آزادی و تختی + پاسخهای تابناک
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خواسته رسانهها از اطلاعات دقیق و معتبر استقاده کنند، اما حتی آماده بهرهبرداری شدن ورزشگاه آزادی زودتر از پایان سال ۱۴۰۵ را منوط به اما و اگرهایی دانسته که طبیعتاً با چنین عواملی نمیتوان بازهم به تاریخ دقیقی از بازگشایی ورزشگاه آزادی رسید.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، موضوع ورزشگاههای کشور که در چند سال اخیر به یکی از مهمترین چالشهای ورزش ایران تبدیل شده و با برگزاری هر مسابقه فوتبال، ناتوانی مدیران و مسئولان این ورزشگاهها بیشتر نمایان میشود، برکسی پوشیده نیست. تابناک نیز بر مبنای رسالت رسانهای خود بارها و بارها از زوایای مختلف به موضوع ورزشگاهها، پرداخته است تا بلکه بتواند گوشهای از مشکلات را به تصویر بکشد.
پس از اصرارهای فراوان مسئولان ورزش کشور، بازدید احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان از ورزشگاه تختی، اطمینان خاطر رئیس وقت اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و تأییدیههایی که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ دادند، دیدار چادرملوی اردکان و پرسپولیس به میزبانی تیم یزدی در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد. دیداری که وضعیت فاجعهبار زمین چمن ورزشگاه را به تصویر کشید و در پایان هم تعدادی از بازیکنان از نداشتن دوش آب گرم و... صحبت کردند تا این وضعیت نشان دهد که آمادگی ورزشگاه در چه وضعیتی بوده است. تابناک به همین منظور در گزارشی با عنوان «آبروریزی جدید فوتبال ایران در بازی چادرملو و پرسپولیس؛ ورزشگاه تختی عروس تعریفی و آزادی همچنان تعطیل» روایتی از شرایط ورزشگاههای تختی و آزادی داشت.
پس از حدود ۴ ماه از انتشار این گزارش شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی توضیحاتی در خصوص این گزارش داشته که عیناً در ادامه میآید:
- پیرو انتشار گزارشی در خبرگزاری تابناک مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ با عنوان «ورزشگاه تختی عروس تعریفی و آزادی همچنان تعطیل»
«نکات زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام میشود:
وضعیت ورزشگاه تختی تهران
ورزشگاه تختی از سال ۱۳۹۵ به طور کامل در اختیار اداره ورزش و جوانان استان تهران قرار گرفته است. از آن تاریخ تاکنون، کلیه فعالیتها، اقدامات اجرایی و برنامههای بازسازی و مرمت این مجموعه تحت مدیریت مستقیم آن اداره انجام شده و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور هیچ نقشی در فرایندهای جاری این ورزشگاه ندارد.
پیشرفت پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی
برخلاف ادعای مطرحشده مبنی بر «خارج شدن استادیوم آزادی از دسترس و تبدیل آن به ساختمان نیمهکاره»، پروژه بازسازی مجموعه ورزشی آزادی یک پروژه کاملاً فعال است و تاکنون حدود ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. در حال حاضر رفع ایرادات ضلع غربی در حال اجراست، بخش قابل توجهی از مقاوم سازی اضلاع شمالی، جنوبی و شرقی تکمیل شده و فعالیتهای عمرانی با حضور مستمر در دو شیفت کاری کارگران پرتلاش در جریان است.
زمان بهرهبرداری
با توجه به روند مناسب پیشرفت و در صورت تخصیص بهموقع منابع مالی، پیشبینی میشود ورزشگاه آزادی زودتر از زمان اعلامشده پیشین (پایان سال ۱۴۰۵) آماده بهرهبرداری و در اختیار علاقهمندان به فوتبال قرار گیرد.
در پایان، ضمن قدردانی از دغدغه رسانهها، انتظار میرود در انتشار مطالب مرتبط با پروژههای ملی، از اطلاعات دقیق و منابع معتبر استفاده شود تا افکار عمومی دچار برداشتهای نادرست نگردد.»
به گزارش تابناک، باتوجه به توضیحات ارائه شده از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی لازم است که چند نکته در خصوص این توضیحات ارائه شود.
نکتهای ابتدا باید به آن پرداخت، این است که تابناک در هیچ بخش از گزارش خود اشارهای به نام «شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» نداشته و مشخص نیست که چرا این شرکت که از زیر مجموعههای وزارت ورزش و جوانان است، تصمیم گرفته توضیحات ارائه کند یا به نوعی جوابیه رسانهای بدهد. این در حالی است که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزش باید نسبت به موارد متعدد دیگری پاسخگوی افکار عمومی باشد که در دورههای مختلف بارها مورد نقد قرار گرفته، اما پاسخگویی صورت نگرفته است. مواردی از جمله پروژه چمن ورزشگاهها، تخریب میدانهای گلف، تخلیه کردن بخش زیادی از آب دریاچه آزادی و... که باعث ایجاد مشکلات و معضلات در سایر رشتهها نیز شده است.
در گام بعدی، در توضیحات شرکت توسعه و نگهداری آمده که ورزشگاه تختی از سال ۱۳۹۵ در اختیار اداره ورزش و جوانان استان تهران بوده و تمام اقدامات بازسازی و مرمت زیر نظر این اداره کل صورت گرفته است. آیا از نظر این شرکت اداره ورزش و جوانان استان تهران سیستمی خارج از ورزش کشور است؟ مگر اداره ورزش و جوانان استانها همچون شرکت توسعه و نگهداری زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان نیست؟ بنابراین پاسخ دهی به ابهامات نیز باید علاوه بر زیر مجموعهها، توسط نهاد بالاتری چون وزارت ورزش و جوانان صورت بگیرد. به ویژه وزیر ورزش و جوانان که اقدامات را زیر نظر داشته، از ورزشگاههای مختلف از جمله تختی تهران بازدید داشته و فرایند بازسازی و مرمت را از نزدیک دیده، اما بازهم فاجعه آفریده شده است.
ادامه توضیحات شرکت توسعه و نگهداری در ارتباط با ورزشگاه آزادی است. در این بخش از توضیحات آمده که: برخلاف ادعای مطرحشده مبنی بر «خارج شدن استادیوم آزادی از دسترس و تبدیل آن به ساختمان نیمهکاره» پروژه بازسازی مجموعه ورزشی آزادی یک پروژه کاملاً فعال است. در توضیحات این شرکت تلاش شده واکنش رسانهای و دقیق تابناک ادعای خلاف واقع تلقی شود، در حالی که جمله دقیق تابناک در این بخش از گزارش اینگونه بود: «ورزشگاه آزادی، مهمترین ورزشگاه ایران، بیش از یک سال است که از دسترس خارج شده و جز چند بازی مهم، از سایر بازیها میزبانی نکرده است. پروژههای بیپایان تعمیر و بازسازی، عملاً این ورزشگاه را به یک بنای نیمهکاره تبدیل کرده و هیچ تاریخ روشنی برای بازگشت آن به چرخه مسابقات وجود ندارد.» تابناک در این بخش از گزارش خود به عدم مشخص بودن پایان پروژه ورزشگاه آزادی اشاره داشته و اینکه این ورزشگاه از دسترس خارج شده است. در حالی که تیم ملی فوتبال برای میزبانی خود به اصفهان رفت، استقلال و پرسپولیس هم که از سال گذشته در شهر قدس، قزوین و اراک بازی کردهاند و برخلاف درخواستهایی که داشتهاند تا به استادیوم آزادی برگردند، اما به دلیل پروژه ادامهدار تعمیر و بهسازی همچنان با درخواست آنها مخالفت میشود. در این بخش بارها از قول احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و مسئولان مختلف در شرکت توسعه و نگهداری و مدیریت مجموعه ورزشی آزادی وعده و وعیدهایی نادرست در خصوص تاریخ بازگشایی مطرح شده است. شروع وعدهها از شهریورماه ۱۴۰۳ آغاز شد و وعدههای بعدی مهر ماه، پایان پاییز و دی ماه بود که در نهایت بهمنماه ۱۴۰۳ یک بار ورزشگاه آزادی بازگشایی شد و دوباره پس از پایان لیگ گذشته بسته شده و همچنان در حال تعمیرات است. آخرین تاریخ هم پایان سال ۱۴۰۵ اعلام شده است. بنابراین کاش شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اعلام میکرد که کدام بخش از گزارش تابناک ادعایی خلاف واقع بوده است؟
در بخش دیگری از توضیحات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی آمده است که پیشبینی میشود با روند مناسب پیشرفت تعمیرات ورزشگاه آزادی، زودتر از زمان اعلامشده پیشین (پایان سال ۱۴۰۵) این ورزشگاه آماده بهرهبرداری باشد، اما این اتفاق را مشروط به یک موضوع اعلام شده است؛ «در صورت تخصیص بهموقع منابع مالی» هرچند لازم به یادآوری است که حتی اگر همین امروز ورزشگاه آزادی آماده بهرهبرداری شود، برخلاف ادعای مطرح شده در این توضیحات و بر اساس اعلام احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان که در حاشیه نشست هیئت دولت در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: «ورزشگاه آزادی تا پایان آذرماه آماده میشود» بازهم این شرکت بیش از یک سال عقبتر از وعدههای ارائه شده است.
توضیحات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در پایان نکته دیگری هم دارد که در این بخش آمده است: «انتظار میرود در انتشار مطالب مرتبط با پروژههای ملی، از اطلاعات دقیق و منابع معتبر استفاده شود تا افکار عمومی دچار برداشتهای نادرست نگردد.» با این حال پرسش این است که کدام یک از اطلاعات ارائه شده در مطالب رسانهها به ویژه تابناک اطلاعات از منابع نامعتبر بوده؟ آیا اشاره به صحبتهای وزیر ورزش و جوانان یا مسئولان مرتبط نامعتبر هستند؟ اگر اطلاعات ارائه شده از سوی وزیر ورزش و جوانان هم غیردقیق و نامعتبر است، ایراد باید جای دیگری دنبال شود نه اینکه رسانهها را به انتشار مطالب خلاف واقع و نامعتبر بودن متهم کرد. چراکه افکار عمومی نه از اطلاعات رسانهها که از صحبتهای مقامات رسمی دچار برداشتهای اشتباهی میشوند که از سال گذشته همچنان منتظر بازگشایی ورزشگاه آزادی هستند.
نکته پایانی اینکه، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خواسته رسانهها از اطلاعات دقیق و معتبر استقاده کنند، اما در همین توضیحات هم که برای شفافسازی ارائه شده خبری از اطلاعات دقیق وجود ندارد و آماده بهرهبرداری شدن ورزشگاه آزادی زودتر از پایان سال ۱۴۰۵ منوط به اما و اگرهایی است که طبیعتاً با چنین عواملی نمیتوان بازهم به تاریخ دقیقی از بازگشایی ورزشگاه آزادی رسید.