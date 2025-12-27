میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دولت، ترمز گرانی برنج را کشید

عضو هیات‌مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به کاهش قیمت برنج هندی به حدود ۱۵۰ هزار تومان، از ادامه روند عرضه مستمر و تاثیر آن بر کاهش قیمت برنج ایرانی خبر داد و عنوان کرد که با تداوم این روند، بازار برنج به سمت قیمت‌های رقابتی و منطقی حرکت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۱۶
| |
6268 بازدید
|
۵
دولت، ترمز گرانی برنج را کشید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پس از ماه‌ها نوسان و افزایش قیمت در بازار برنج، نشانه‌هایی از بازگشت آرامش به این بازار مشاهده می‌شود. فعالان صنفی معتقدند تصمیم دولت برای ساماندهی واردات و الزام عرضه برنج‌های وارداتی از طریق شبکه رسمی توزیع، موجب تعدیل قیمت‌هایی شده که پیش‌تر به‌صورت غیرمنطقی افزایش یافته بود. در این میان، برنج‌های وارداتی بیشترین سهم را در کاهش قیمت‌ها داشته‌اند و به گفته سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، تداوم عرضه می‌تواند مسیر کاهش قیمت را در سایر انواع برنج، از جمله برنج ایرانی، نیز هموار کند.

حسین فرهادی - عضو هیات‌مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره آخرین وضعیت قیمت برنج در بازار اظهار کرد: کاهش قیمت اخیر بیشتر مربوط به برنج‌های وارداتی به‌ویژه برنج هندی است که طی ماه‌های گذشته با نرخ‌های غیرمنطقی در بازار عرضه می‌شد.

تاثیر اصلاح روند توزیع گسترده و واردات بر کاهش قیمت‌ها

وی افزود: با تصمیم قاطع دولت در حوزه واردات برنج و ممنوعیت توزیع خارج از شبکه رسمی، مقرر شد برنج‌های وارداتی صرفاً از طریق شبکه توزیع و اصناف عرضه شوند. این اقدام از آبان‌ماه آغاز شده و همین موضوع باعث شده قیمت‌هایی که به شکل غیرمنطقی افزایش یافته بود، روند کاهشی به خود بگیرد.

فرهادی با اشاره به وضعیت قیمت برنج هندی تصریح کرد: قیمت برنج هندی در بازار آزاد تا حدود ۱۸۰ هزار تومان هم افزایش یافته بود، اما اکنون با عرضه مستمر، روزانه شاهد کاهش ۵ تا ۱۰ هزار تومانی قیمت‌ها هستیم و نرخ آن به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. انتظار می‌رود با تداوم این روند و افزایش عرضه، قیمت‌ها به نرخ مصوب نزدیک‌تر شود.

وضعیت برنج پاکستانی و اثر آن بر بازار

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره برنج پاکستانی نیز گفت: واردات برنج پاکستانی انجام شده، اما هنوز توزیع آن به صورت رسمی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است. بخشی از این برنج‌ها با ارز آزاد وارد شده، اما تا زمانی که توزیع آن از مسیر رسمی انجام نشود، اثر کامل خود را بر بازار نخواهد گذاشت. در صورت آغاز توزیع برنج پاکستانی، قطعاً این موضوع بر کاهش قیمت این محصول و حتی بر قیمت برنج ایرانی نیز اثرگذار خواهد بود.

برنج ایرانی هم کاهشی می‌شود

فرهادی درباره تاثیر این روند بر قیمت برنج ایرانی اظهار کرد: پس از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها، شاهد یک جهش قیمتی در بازار بودیم، اما اکنون با افزایش عرضه، روند بازار به سمت کاهش قیمت حرکت کرده است. اگر این عرضه به صورت مستمر ادامه داشته باشد، در هفته‌های آینده کاهش قیمت‌ها محسوس‌تر خواهد شد و برنج ایرانی نیز از این روند تاثیر می‌پذیرد.

قیمت‌گذاری دستوری؛ تجربه‌ای ناکارآمد

وی در ادامه با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در کالا‌های اساسی گفت: تجربه نشان داده قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه کارساز نبوده است. قیمت واقعی کالا را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند؛ زمانی که عرضه محدود شود، قیمت افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی قیمت دستوری نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه زمینه‌ساز تخلف و رانت می‌شود.

فرهادی افزود: در دوره‌هایی که ارز دولتی به واردکنندگان اختصاص داده می‌شد، برخی به بهانه تأخیر در تخصیص ارز، کالا را احتکار یا به‌صورت پشت‌فاکتوری عرضه می‌کردند و در نهایت مصرف‌کننده مجبور بود کالا را دو تا سه برابر قیمت واقعی خریداری کند، در حالی که فشار نظارتی و جریمه‌ها متوجه اصناف بود.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرد: هر زمان که محدودیت، ممنوعیت و انحصار در واردات و توزیع برداشته شود و همه فعالان اقتصادی امکان فعالیت داشته باشند، بازار به سمت رقابتی شدن حرکت می‌کند و قیمت‌ها به‌صورت طبیعی تعدیل می‌شود.

وی در پایان گفت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بازار برنج به سمت قیمت‌های رقابتی و کاهشی حرکت خواهد کرد و شاهد احتکار و افزایش‌های غیرمنطقی نخواهیم بود؛ مگر اینکه دوباره واردات یا توزیع در اختیار گروه‌های خاص قرار گیرد که در آن صورت، تجربه ماه‌های گذشته تکرار خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دولت برنج برنج هندی برنج های وارداتی قیمت گذاری
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرایط آب تهران فوق‌بحرانی است
حداقل حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵+ عکس
میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۵+ عکس
ریال جدید و قران رسماً به اقتصاد ایران آمد
نرخ عوارض واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵+ عکس
رب گوجه‌فرنگی و کنسرو ماهی گران شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
31
پاسخ
برنج کیلو ۶۰ و۷۰ شده ۱۵۰ هزارتومان ،تازه میگن جلوی گرانی گرفته شده ،،،طوری موادغذایی گرون شده که دیگه نمیشه سیب زمینی وتخم مرغ وماست وخیار وگوجه وسبزی خوردن خرید برنج وگوشت که چندین ساله از سفره ما بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی وکارگران پر کشیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
20
پاسخ
اجازه واردات گسترده به شرکتها و افراد بجز چند شرکت اصلی قطعا باعث وفور کلا در بازار و کاهش قیمت خواهد شد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
14
پاسخ
خیلی هنر کردید شاید افزایش وکاهشی نشدن قیمت برنج های ایران غیرقابل کنترل باشد هرچند عدم کنترل غیرقابل قبول وباید نظارت بر قیمت در همه وجود داشته باشد ولی درمورد برنج های وارداتی هندی و پاکستانی باهرارزی میبایست تحت نظارت شدید در مراکز توزیع هم نسبت سلامت غذائی وهم قیمت وسود عادلانه دراختیارمصرف کننده نهائی قطعا باید مورد توجه قراربگیرد ضمن اینکه قیمت های مورد نظر که درتابناک آمده اصلا نسبت به قیمت های قابل هضم نیست و به نوعی تحمیل وجاانداختن قیمت می‌باشد همان سیاست به مرگ بگیر تابه تب راضی بشه می‌باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
27
پاسخ
دولت فقط در حال خالی کردن بیشتر و بیشتر جیب مردم بدبخت برای بودجه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
9
پاسخ
لطفا برنج هندی را کوپنی کنید
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
طرز تهیه رضا لقمه
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
توصیه‌ به خریداران طلا
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
tabnak.ir/005ejQ
tabnak.ir/005ejQ