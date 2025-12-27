دولت، ترمز گرانی برنج را کشید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پس از ماهها نوسان و افزایش قیمت در بازار برنج، نشانههایی از بازگشت آرامش به این بازار مشاهده میشود. فعالان صنفی معتقدند تصمیم دولت برای ساماندهی واردات و الزام عرضه برنجهای وارداتی از طریق شبکه رسمی توزیع، موجب تعدیل قیمتهایی شده که پیشتر بهصورت غیرمنطقی افزایش یافته بود. در این میان، برنجهای وارداتی بیشترین سهم را در کاهش قیمتها داشتهاند و به گفته سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، تداوم عرضه میتواند مسیر کاهش قیمت را در سایر انواع برنج، از جمله برنج ایرانی، نیز هموار کند.
حسین فرهادی - عضو هیاتمدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره آخرین وضعیت قیمت برنج در بازار اظهار کرد: کاهش قیمت اخیر بیشتر مربوط به برنجهای وارداتی بهویژه برنج هندی است که طی ماههای گذشته با نرخهای غیرمنطقی در بازار عرضه میشد.
تاثیر اصلاح روند توزیع گسترده و واردات بر کاهش قیمتها
وی افزود: با تصمیم قاطع دولت در حوزه واردات برنج و ممنوعیت توزیع خارج از شبکه رسمی، مقرر شد برنجهای وارداتی صرفاً از طریق شبکه توزیع و اصناف عرضه شوند. این اقدام از آبانماه آغاز شده و همین موضوع باعث شده قیمتهایی که به شکل غیرمنطقی افزایش یافته بود، روند کاهشی به خود بگیرد.
فرهادی با اشاره به وضعیت قیمت برنج هندی تصریح کرد: قیمت برنج هندی در بازار آزاد تا حدود ۱۸۰ هزار تومان هم افزایش یافته بود، اما اکنون با عرضه مستمر، روزانه شاهد کاهش ۵ تا ۱۰ هزار تومانی قیمتها هستیم و نرخ آن به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. انتظار میرود با تداوم این روند و افزایش عرضه، قیمتها به نرخ مصوب نزدیکتر شود.
وضعیت برنج پاکستانی و اثر آن بر بازار
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره برنج پاکستانی نیز گفت: واردات برنج پاکستانی انجام شده، اما هنوز توزیع آن به صورت رسمی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است. بخشی از این برنجها با ارز آزاد وارد شده، اما تا زمانی که توزیع آن از مسیر رسمی انجام نشود، اثر کامل خود را بر بازار نخواهد گذاشت. در صورت آغاز توزیع برنج پاکستانی، قطعاً این موضوع بر کاهش قیمت این محصول و حتی بر قیمت برنج ایرانی نیز اثرگذار خواهد بود.
برنج ایرانی هم کاهشی میشود
فرهادی درباره تاثیر این روند بر قیمت برنج ایرانی اظهار کرد: پس از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمتها، شاهد یک جهش قیمتی در بازار بودیم، اما اکنون با افزایش عرضه، روند بازار به سمت کاهش قیمت حرکت کرده است. اگر این عرضه به صورت مستمر ادامه داشته باشد، در هفتههای آینده کاهش قیمتها محسوستر خواهد شد و برنج ایرانی نیز از این روند تاثیر میپذیرد.
قیمتگذاری دستوری؛ تجربهای ناکارآمد
وی در ادامه با انتقاد از سیاست قیمتگذاری دستوری در کالاهای اساسی گفت: تجربه نشان داده قیمتگذاری دستوری هیچگاه کارساز نبوده است. قیمت واقعی کالا را عرضه و تقاضا تعیین میکند؛ زمانی که عرضه محدود شود، قیمت افزایش مییابد و در چنین شرایطی قیمت دستوری نهتنها مؤثر نیست، بلکه زمینهساز تخلف و رانت میشود.
فرهادی افزود: در دورههایی که ارز دولتی به واردکنندگان اختصاص داده میشد، برخی به بهانه تأخیر در تخصیص ارز، کالا را احتکار یا بهصورت پشتفاکتوری عرضه میکردند و در نهایت مصرفکننده مجبور بود کالا را دو تا سه برابر قیمت واقعی خریداری کند، در حالی که فشار نظارتی و جریمهها متوجه اصناف بود.
عضو هیاتمدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرد: هر زمان که محدودیت، ممنوعیت و انحصار در واردات و توزیع برداشته شود و همه فعالان اقتصادی امکان فعالیت داشته باشند، بازار به سمت رقابتی شدن حرکت میکند و قیمتها بهصورت طبیعی تعدیل میشود.
وی در پایان گفت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بازار برنج به سمت قیمتهای رقابتی و کاهشی حرکت خواهد کرد و شاهد احتکار و افزایشهای غیرمنطقی نخواهیم بود؛ مگر اینکه دوباره واردات یا توزیع در اختیار گروههای خاص قرار گیرد که در آن صورت، تجربه ماههای گذشته تکرار خواهد شد.