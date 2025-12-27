میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار رسمی جبهه‌اصلاحات به پزشکیان

در واکنش به طرح موضوع سوال از رئیس جمهوری در مجلس، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات پیشنهاد استفاده از ظرفیت اصل ۱۱۳ توسط پزشکیان را مطرح کرد.
هشدار رسمی جبهه‌اصلاحات به پزشکیان

به گزارش تابناک؛ سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در واکنش به طرح موضوع سوال از رئیس جمهوری از سوی برخی نمایندگان مجلس، از رئیس جمهوی خواست تا با استفاده از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی، اقدام به تذکر یا صدور اخطار قانون اساسی کند.

جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت:

«جناب آقای دکتر پزشکیان

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را ـ جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود ـ بر عهده دارد. همچنین مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگرند.

با این حال، با توجه به عدم رعایت عملی این اصل از سوی قوه مقننه و دخالت‌های مکرر و فزاینده نمایندگان مجلس در امور اجرایی، این پرسش جدی مطرح است که آیا زمان آن نرسیده است از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی استفاده کرده و تذکر یا اخطار قانون اساسی صادر شود؟

به نظر می‌رسد مماشات و پرهیز جنابعالی از برخورد‌های قانونی و مقتدرانه، نه‌تنها مانع این روند نشده، بلکه مجلس را امروز به مرحله طرح سؤال از رئیس‌جمهور رسانده است؛ وضعیتی که می‌تواند استقلال قوا و کارآمدی قوه مجریه را بیش از پیش با چالش مواجه سازد.»

میلی صفحه خبر موبایل
