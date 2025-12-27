میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک گزارش می‌دهد؛

سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟

وقتی در سال ۱۳۹۰ با حقوق یک ماه می‌شد ۲۴۰ دلار خرید و امروز باید برای ۸۰ دلار یک ماه تمام کار کرد یعنی آنکه بخش بزرگی از زندگی ما در سیاهچاله تورم بلعیده شده است و حال مسئولان پاسخگو باشند که چطور می توان با ۸۰ دلار در ماه، زندگی کرد؟
مقایسه داده‌های ۱۴ سال اخیر نشان می‌دهد در حالی که حقوق ریالی ۲۱ برابر شده، دلار ۵۰ برابر رشد کرده است؛ این درحالی است که درآمد سالانه کارگران برای اولین بار به زیر ۱۰۰۰ دلار سقوط می‌کند؛ یعنی ماهی فقط ۸۲ دلار! 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی روند ارزش دلاری دستمزد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵ نشان‌دهنده افت ۶۶ درصدی قدرت خرید بین‌المللی مزدبگیران است؛ فاجعه اصلی جایی رخ می‌دهد که حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومانی، در ترازوی جهانی کمتر از ۱۰۰ دلار وزن دارد ؛ بنابراین فریب افزایش ۲۱ برابری حقوق را نخورید؛ چراکه دلار ۵۰ برابر رشد می‌کند، یعنی سفره کارگر ۶۶ درصد کوچکتر شده است و پیش‌بینی دستمزد ۸۲ دلاری برای سال ۱۴۰۵، تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان قدرت خرید است که حتی با عینک خوش‌بینی هم دیده نمی‌شود.

کارگری یا برده داری مدرن؟

اگر کاهش قدرت خرید دلاری حداقل‌بگیران در ایران طی ۱۴ سال اخیر را اگر بررسی کنیم این اعداد نشان می‌دهد که چگونه نوسانات ارزی و تورم، اثر افزایش ریالی دستمزد‌ها را خنثی کرده است؛ به طوری که ارزش دلاری دستمزد در سال ۱۳۹۰ حدود ۲،۹۱۲ دلار بوده است، اما درسال ۱۴۰۵ به ۹۹۱ دلار رسیده است که سقوطی حدوداً ۶۶ درصدی در ارزش بین‌المللی دستمزد را به وضوح نشان می‌دهد.

 در سال ۱۳۹۰ یک کارگر با حقوقش سالانه نزدیک به ۳۰۰۰ دلار درآمد داشت؛ عددی که طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۵ به ۹۹۱ دلار خواهد رسید به این معنی است که تخصص و وقت نیروی کار ایرانی، دوسوم ارزش بین‌المللی خود را از دست داده است.

باتوجه به این نمودار ، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، دستمزد ریالی حدود ۲۱ برابر شده است، اما در همین بازه، قیمت دلار حدود ۵۰ برابر شده است و این یعنی سرعت رشد هزینه‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به دلار وابسته‌اند، بیش از ۲ برابرِ سرعت رشد درآمد‌ها بوده است.

رسیدن به رقم ۹۹۱ دلار در سال به این معناست که میانگین درآمد ماهانه یک کارگر به حدود ۸۲ دلار می‌رسد که این عدد از استاندارد‌های جهانی برای «حداقل دستمزد» فاصله بسیار زیادی دارد و زمانی که دستمزد صرفاً پاسخگوی نیاز‌های اولیه مانند خوراک و مسکن باشد، دیگر نیاز‌ها مانند پوشاک، تفریح و آموزش دچار رکود می‌شود و حتی کاهش ارزش دلاری دستمزد، انگیزه برای مهاجرت نیرو‌های کار به کشور‌های همسایه را افزایش می‌دهد. 

روند سقوط آزاد دستمزد به زیر ۱۰۰ دلار

البته قدرت خرید واقعی تنها با دلار سنجیده نمی‌شود، اما از آنجایی که اقتصاد ایران به شدت «دلاریزه» شده است، این تحلیل دلاری مترِ بسیار دقیقی برای درک وضعیت سفره مردم است که در ادامه به بررسی روند درآمد حداقل حقوق براساس قیمت نرخ دلار در ده سال اخیر می پردازیم: 

سال ۱۳۹۰: حقوق ۳۳۰،۳۰۰ تومان بود و دلار ۱،۳۶۱ تومان
سال ۱۳۹۱: حقوق ۳۸۹،۷۰۰ تومان و دلار ۲،۶۳۰ تومان
سال ۱۳۹۲: حقوق ۴۸۷،۱۲۵ تومان و دلار ۳،۱۷۲ تومان
سال ۱۳۹۳: حقوق ۶۰۸،۹۱۰ تومان و دلار ۳،۲۶۸ تومان 
سال ۱۳۹۴: حقوق ۷۱۲،۴۲۵ تومان و دلار ۳،۳۵۸ تومان 
سال ۱۳۹۵: حقوق ۸۱۲،۱۶۶ تومان و دلار ۳،۶۳۰ تومان 
سال ۱۳۹۶: حقوق ۹۲۹،۹۳۱ تومان و دلار ۴،۰۶۰ تومان 
سال ۱۳۹۷: حقوق ۱،۱۱۴،۰۰۰ تومان و دلار ۱۰،۱۳۲ تومان
سال ۱۳۹۸: حقوق ۱،۵۱۶،۰۰۰ تومان و دلار ۱۲،۸۲۸ تومان 
سال ۱۳۹۹: حقوق ۱،۹۱۱،۰۰۰ تومان و دلار ۲۲،۶۱۰ تومان 
سال ۱۴۰۰: حقوق ۲،۶۵۵،۴۹۵ تومان دلار ۲۶،۳۸۵ تومان
سال ۱۴۰۱: حقوق ۴،۱۷۹،۷۵۰ تومان و دلار ۳۵،۲۱۷ تومان 
سال ۱۴۰۲: حقوق ۵،۳۰۸،۲۸۴ تومان و دلار ۵۱،۷۲۹ تومان 
سال ۱۴۰۳: حقوق ۷،۱۶۶،۱۸۴ تومان و دلار ۶۸،۸۷۸ تومان 
سال ۱۴۰۴: حداقل حقوق ۱۰،۳۹۰،۹۶۸ تومان و میانگین قیمت دلار ۱۱۰،۰۰۰ تومان
سال ۱۴۰۵ (پیش‌بینی سال آینده): با فرض ۲۰٪ افزایش حقوق و دلار ۱۵۱ تومانی، حداقل حقوق ۱۲،۴۶۹،۱۶۰ تومان و دلار ۱۵۱،۰۰۰ تومان است. 

به گزارش تابناک، با حقوق سالانه ۹۹۱ دلاری در سال ۱۴۰۵، یک کارگر ایرانی باید با روزی کمتر از ۳ دلار زندگی کند که این رقم حتی از حداقل‌های اعلام شده برای فقر مطلق در بسیاری از کشورهای جنگ‌زده هم پایین‌تر است و این یعنی سقوط از قله ۳۰۰۰ دلاری دهه نود به دره ۸۰ دلاری دهه چهارصد !

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۶۳
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
5
127
پاسخ
نخور بمیر البته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
کمبود ارز مشکل اصلی نیست کمبود ارز فقط باعث شد که دولت آن کار اشتباه همیشگی را نتواند انجام دهد که همان سرکوب نرخ دلار و به دنبال آن ارزان شدن واردات است و بی کار شدن کارگر ایرانی و ایجاد شغل در کشورهای دیگر است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
مردم خودشون این زندگی رو انتخاب کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
105
پاسخ
حقوق به روز دوم هم نمیریه ، عملا بودن یا نبودنش فرقی نمیکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
24
102
پاسخ
باتشکرویژه از دکترمحموداحمدی نژاد معجزه هزاره سوم و دستیارتیزهوش و کاردان کارکشته ایشان دکتر سعید جلیلی تز نویس.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
دکتر محمد رضا رحیمی دکترای اکسفورد ایشان یادتان رفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
فرافکنی زیرکانه !!
احمدی نژاد سیزده ساله که رفته ، مدیریت بلد نیستید په درو دیوار چرا میزنید
مشکل زمین هست که زاویه چهل و نج درجه دارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اگر متن رو بخونی میبینی که در زمان ایشان حقوق در بالاترین سطح بود. حالا باید از کی تشکر کنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
نه باقی سفره مردم را رنگین تر کردن؟؟؟؟؟
مشکل افراد نیست ساختار وقتی به دنبال دست درازی به سفره مردم هست هریک از این حضرات کارپرداز هست که کم و بیش عملکردشان یکی هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اصولگرایان بانی وضع موجود و اصلاح طلبانی که هیچ گاه در کنار مردم نبودند چه برسه با تصویب قانون یا اجرای کاری پیشمرگ مردم و خواسته های آنها شوند. در موقع لزوم هم سکوت کردند و خیانت به مردم تا دچار هزینه نشوند و با دادن وعده های سراب گونه همچنان در قدرت بمانند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
دکتر رحیم مشایی
دکتر حسن روحانی
دکتر پزشکیان
و خدا نور به قبر دکتر رئیسی بباره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
74
8
پاسخ
البته یک نکته ای خیلی مهمه سال 1389 دلار هزار تومان بود و قیمت بنزین لیتری 400 تومان الان قیمت دلار صد و سی هفت هزار تومان است و قیمت بنزین لیتری چقدر است ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
بنزینی که استفاده میکنید هم بنزین نیست فقط مواد پتروشیمی سرطانزا که به قیمت خدا تومن تحویلتون میدن و صداتون در نمیاد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
لیتری صد تومان بود داداچ
دستمزدها چند دلار بود و الآن چند دلار ؟
دستمزد را دلاری کنید تا مجبور نشید هرساله حقوق را زیاد و درواقع نسبت به سال قبل از آن کم کنید
مجید
| United States of America |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
این بنزینی که میدن به ما بنزین نیست سرطانه که هم پول میدیم هم سرطان میگیریم.شما چقدر حاظری بدی که سرطان بگیری.میگی ارزونه الان.میوه ها و مواد غذایی میدین خدادتومن به ما رو هیچ جایزه دنیا قبول نمیکنن به خاطر سمومش ولی خوب مامجبوریم هم پولمونو روبراش بدیم هم جونمونو.تابناک لطفا نظرمو نشر کن .این واقعیته که گفتم تهمت و افترا نیس همه هم میدونن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
تو فقط لنگ بنزین را گرفتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
چطور بنزین که ۳۰۰۰ تومن بود مسولان خودشان را پاره کرده بودند که با چه منطقی بنزین فلان دلار را به مردم بدهیم ۳۰۰۰ تومن ولی هیچکس نمی‌گوید چرا مردم همه اقلام به سه برابر قیمت جهانی باید بخرند ولی درآمدشان روزی ۲ دلار باشد
مسعود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
کاملا درسته در زمینه سوخت ایران بشدت ارزان هست و همین سوخت رو ترکیه و ارمنستان میخرند و بقیمت دلاری به مردمشون میفروشند،
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
این حرف شما معنی‌اش اینه که دولت پول چاپ کرده و مفتی استفاده کرده و بخاطر همین همه جی گرون شده ولی بنزین رو روش نشده گرون کنه و دو طرفه سود کنه: هم از چاپ پول و هم از گرون کرده این یکی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
دوست عزیز فقط بنزین به تنهائی ملاک نیست قیمت مرغ و گوشت و سایر فراورده ها با قیمت جهانی چندان تفاوت معنی داری ندارد. ما که بنزین نمی خورم قیمتها و دستمزد ها تناسبی ندارد. اگر ماهی ۲۰۰۰ دلار می گرفتیم قیمت بنزین هم ۵۰۰۰۰ تومان با بیشتر بود تاثیری برای ما نداشت ولی با ۱۰۰ دلار این بنزین باز هم گران است و....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
93
پاسخ
همین که الان منکر دلار نیستید خدا را شکر ! قبلا میگفتید دلار هر چند شد بشه ! کم کم فهمیدید که نبض اقتصاد و زندگی به دلار وصله !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
0
پاسخ
............... .. . . ....... . . . .. ...........
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
0
پاسخ
تصور کردید برای چه صحبت از خانه های 20 متری و خوردن جو می کنند؟!!!!
بیژن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
1
پاسخ
زمان خاتمی یه دوستی که ساکن رومانی هست به ایران اومده بود و میگفت حداقل حقوق کارگر در رومانی ماهی صد دلاره و ما همه مبهوت که چطور میشه با این پول زندگی کرد. الان سرچ کنید حداقل دستمزد در رومانی هشتصد و هفتاد و هفت دلار در ماهه. مال ما هم که تو مقاله اومده هشتاد دلار. عوضش ادعای مسوولان ما گوش فلک رو کر کرده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
5
0
پاسخ
لعنت بر روحانی که ۱۰۰ سال ملت را عقب انداخت...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
1
پاسخ
دلار با ۲ تا ۳ درصد تورم آمریکا ارزشش نصف سال نود در مقایسه با سرمایه شده. یعنی حقوق را با طلا یا هر کالای سرمایه ای دیگر باید مقایسه کرد. که در ایران یک سوم حقوق دلاری شده و در واقع یک ششم سبد خرید کالایی سال نود شده
