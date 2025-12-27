رشد ۷۰ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس با رشد ۷۰ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۴ میلیون و ۰۹۹ هزار واحد رسید.

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با رشد ۷۰ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۴ میلیون و ۰۹۹ هزار واحد رسید.