رشد ۷۰ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس با رشد ۷۰ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۴ میلیون و ۰۹۹ هزار واحد رسید.
وجدانا اگه بازم از اون خوابهایی که سال 99 واسه بورس دیدین زیر سر دارین بگید ما ورود نکنیم به بازار سرمایه تازه با قرض و قوله هامون رو دادیم پاک شدیم
آقا ، کلمه رشد ، کلمه درستی نیست .
در مقابل افزایش نرخ ارز ، بورس تلاش می کند تا حدی ارزش دارایی های خودش را حفظ کند. البته اگر بتواند.
در مقابل افزایش نرخ ارز ، بورس تلاش می کند تا حدی ارزش دارایی های خودش را حفظ کند. البته اگر بتواند.
