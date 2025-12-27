سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: صنعت طیور ماهانه ۶۵۰ هزارتن ذرت و حدود ۳۰۰ هزارتن کنجاله سویا نیاز دارد که اکنون نیاز واحدهای فعال را باید تامین کنند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ به گفته وی، با توجه به توزیع قطره چکانی انتظار می رود که با اعمال نظارت از انحراف عرضه نهاده توسط پشتیبانی یا اتحادیه های استانی جلوگیری شود.

طلاکش با بیان اینکه کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم، افزود: در حال حاضر تخم مرغ به وفور در میادین موجود است، اما قیمت مورد انتظار مصوب نیست که بدلیل افزایش هزینه های بالای تولید این امر منطقی است.

دبیرفدراسیون طیور ادامه داد: رصدها نشان می دهد که قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزارتومان در مغازه ها عرضه می شود که با درنظرگرفتن هزینه های تولید غیرمنطقی نیست.

وی گفت: با توجه به کمبود نهاده های دامی و ضعف ایمنی سیستمی مرغ تخم گذار، تولید ۵ درصد کاهش داشته است، اما بدلیل ممنوعیت صادرات و مازاد تولید ماه های قبل کمبودی در عرضه نداریم.