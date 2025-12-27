میلی صفحه خبر لوگو بالا
آخرین جزییات از قیمت جدید تخم‌مرغ

به گفته دبیرفدراسیون طیور رصدها نشان می دهد که قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزارتومان در مغازه ها عرضه می شود که با درنظرگرفتن هزینه های تولید غیرمنطقی نیست.
کد خبر: ۱۳۴۸۱۹۳
| |
2467 بازدید
|
۲

آخرین جزییات از قیمت جدید تخم‌مرغ

سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: صنعت طیور ماهانه ۶۵۰ هزارتن ذرت و حدود ۳۰۰ هزارتن کنجاله سویا نیاز دارد که  اکنون نیاز واحدهای فعال را باید تامین کنند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ به گفته وی، با توجه به توزیع قطره چکانی انتظار می رود که با اعمال نظارت از انحراف عرضه نهاده توسط پشتیبانی یا اتحادیه های استانی جلوگیری شود.

طلاکش با بیان اینکه کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم، افزود: در حال حاضر تخم مرغ به وفور در میادین موجود است، اما قیمت مورد انتظار مصوب نیست که بدلیل افزایش هزینه های بالای تولید این امر منطقی است.

دبیرفدراسیون طیور ادامه داد: رصدها نشان می دهد که قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزارتومان در مغازه ها عرضه می شود که با درنظرگرفتن هزینه های تولید غیرمنطقی نیست.

وی گفت: با توجه به کمبود نهاده های دامی و ضعف ایمنی سیستمی مرغ تخم گذار، تولید ۵ درصد کاهش داشته است، اما بدلیل ممنوعیت صادرات و مازاد تولید ماه های قبل کمبودی در عرضه نداریم.

 

قیمت تخم مرغ سید فرزاد طلاکش طیور کنجاله سویا میادین کالای اساسی خبر فوری
ناشناس
|
Serbia
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
17
3
پاسخ
کار صحیحی است ارزان فروشی مصنوعی و پایین نگه داشتن دستوری قیمتها هم به ضرر مردم هم تولید کننده و هم اقتصاد کشور است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
13
پاسخ
270000 تومان غیرمنطقی نیست پس چی منطیه جیگرم؟
