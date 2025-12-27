حمله با چاقو در مترو

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ این حملات بین ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۴۵ به وقت محلی در سه ایستگاه مختلف اپرا، آرت و متیه در ر مرکز پایتخت رخ داد.

سازمان متروی پاریس تاکید کرد که مهاجم از محل فرار کرده و تاکنون دستگیر نشده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های امنیتی فرانسه تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی و بازداشت وی آغاز کرده‌اند.