حمله با چاقو در مترو
سازمان مسئول شبکه متروی پاریس اعلام کرد که سه زن امروز -جمعه- در متروی پاریس هدف حمله با چاقو قرار گرفته و زخمی شدند.
به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ این حملات بین ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۴۵ به وقت محلی در سه ایستگاه مختلف اپرا، آرت و متیه در ر مرکز پایتخت رخ داد.
سازمان متروی پاریس تاکید کرد که مهاجم از محل فرار کرده و تاکنون دستگیر نشده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای امنیتی فرانسه تحقیقات گستردهای برای شناسایی و بازداشت وی آغاز کردهاند.
