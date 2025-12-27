قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۶ دی

بازار امروز شاهد ثبات قیمت طلا ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

به گزارش تابناک؛ امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۴,۵۳۴ (چهار هزار و پانصد و سی و چهار ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۴,۵۳۴ ۱۱ ۰.۲۴ 10:02 ۴,۵۲۳ ۴۳ ۰.۹۵ روز قبل ۴,۴۸۰ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۴,۶۰۴,۷۸۳ (چهارده میلیون و ششصد و چهار هزار و هفتصد و هشتاد و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۴,۶۰۴,۷۸۳ ۰.۰۰ 10:02 ۱۴,۶۰۴,۷۸۳ ۲۸۲,۱۰۰ ۱.۹۳ روز قبل ۱۴,۳۲۲,۶۸۳ -۱۵۲,۳۶۲.۰۰ -۱.۰۷ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار به ۶۳,۲۶۵,۰۰۰ (شصت و سه میلیون و دویست و شصت و پنج هزار) تومان رسید.