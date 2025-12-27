هوای مشهد دوباره آلوده شد
کیفیت هوای کلانشهر مشهد در ششمین روز زمستان ۱۴۰۴ با افزایش حجم آلایندهها در شرایط «ناسالم» برای تنفس گروههای حساس قرار گرفت. برنا- گروه استانها: کیفیت هوای کلانشهر مشهد در ششمین روز زمستان ۱۴۰۴ با افزایش حجم آلایندهها در شرایط «ناسالم» برای تنفس گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ خراسان رضوی، اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۰ نشانگر هوای سالم و در مرز آلودگی هوا قرار دارد، اما شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته که روند صعودی هم دارد، با عدد ۱۱۰ گویای آلوده بودن هواست.
