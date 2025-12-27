هوای مشهد دوباره آلوده شد

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ خراسان رضوی، اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۰ نشانگر هوای سالم و در مرز آلودگی هوا قرار دارد، اما شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته که روند صعودی هم دارد، با عدد ۱۱۰ گویای آلوده بودن هواست.