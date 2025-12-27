شارژ کالابرگ سازمانی بازنشستگان نیروهای مسلح

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ از قرار معلوم، کالابرگ الکترونیکی کارکنان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح که یارانه آنها سازمانی هست، شارژ شده و بازنشستگان می‌توانند جهت خرید به فروشگاه‌های اتکا مراجعه نمایند.

این بازنشستگان در روز‌های گذشته از عدم شارژ کالابرگ الکترونیکی خود انتقاد داشتند. در حالیکه کالابرگ دهک‌های چهارم تا هفتم شارژ شده بود، این بازنشستگان همچنان منتظر واریز اعتبار به حساب‌های سرپرست خانوار بودند.