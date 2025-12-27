واژگونی اتوبوس در بزرگراه تهران-کرج

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه تهران بزرگ در این باره گفت: صبح امروز یک دستگاه اتوبوس در مسیر تهران-کرج به سمت تهران دچار حادثه شد.

وی افزود: این حادثه باعث ترافیک سنگین در هر دو لاین تهران به کرج و کرج به تهران شده است.

رئیس پلیس راه تهران بزرگ از رانندگان درخواست کرد که برای تردد از مسیر جایگزین بزرگراه شهید لشگری استفاده کنند.

این حادثه ۴ مصدوم داشت

شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا گفت: صبح امروز شنبه ۶ دی‌ماه، در ساعت ۰۶:۲۰، واژگونی یک دستگاه اتوبوس به دلیل انحراف از مسیر در بزرگراه تهران–کرج به سمت تهران به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی افزود: با اعلام این گزارش بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودرو فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس تهران ادامه داد: متأسفانه در این حادثه ۴ نفر دچار مصدومیت شدند که توسط کارشناسان اورژانس استان تهران پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید سردار سلیمانی منتقل شدند.