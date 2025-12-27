مهدی فراهانی، پژوهشگر برتر نظام بانکی کشور

انتخاب مهدی فراهانی به‌عنوان پژوهشگر برتر نظام بانکی در هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۴، نشانه‌ای معنادار از تغییر نگاه نظام پولی کشور به نقش پژوهش مسئله‌محور، آینده‌نگری راهبردی و اکوسیستم‌سازی در بانک‌هاست؛ نگاهی که پژوهش را به قلب تصمیم‌سازی و تحول بانکی نزدیک‌تر می‌کند.

بانکداری آینده بدون اکوسیستم نوآوری و آینده‌پژوهی ممکن نیست.

نظام بانکی ایران در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. هم‌زمانی فشارهای ساختاری، تحولات پرشتاب فناوری، تغییر الگوی مصرف خدمات مالی و افزایش عدم قطعیت‌های محیطی، بانک‌ها را با پرسش‌های بنیادینی درباره آینده مواجه کرده است.

در چنین شرایطی، پژوهش دیگر یک فعالیت تزئینی یا صرفاً دانشگاهی نیست، بلکه به ابزاری حیاتی برای بقا، تصمیم‌سازی و طراحی مسیر تحول تبدیل شده است. بر همین اساس، مراسم تقدیر از آثار پژوهشی و پژوهشگران منتخب حوزه پول و بانک که روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، صرفاً یک آیین تشریفاتی نبود، بلکه حامل پیامی روشن برای شبکه بانکی کشور به شمار می‌رفت.

در این مراسم که با حضور اصغر ابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی، کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و جمعی از مدیران ارشد بانک‌ها برگزار شد، مهدی فراهانی به‌عنوان پژوهشگر برتر نظام بانکی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

کارنامه علمی، اجرایی و دانشگاهی فراهانی، که شامل سال‌ها فعالیت در حوزه پول و بانک، اعتباری، بانکداری اسلامی، نوآوری مالی و آینده‌پژوهی است، این انتخاب را به نمادی از پیوند دانش و عمل در نظام بانکی ایران تبدیل کرده است.

پژوهش مسئله‌محور، حلقه مفقوده تصمیم‌سازی بانکی

طبق اعلام هیئت داوران، آثار پژوهشی ارائه‌شده از سوی مهدی فراهانی از حیث عمق علمی، نوآوری مفهومی و ارتباط مستقیم با مسائل واقعی نظام بانکی، واجد ویژگی‌های متمایز بوده است. ترجمه و تألیف کتاب‌های تخصصی در حوزه بانکداری، فین‌تک و نوآوری مالی، انتشار مقالات متعدد در نشریات معتبر داخلی و خارجی و همچنین مشارکت فعال در پروژه‌های سیاست‌پژوهی و اجرایی، نشان می‌دهد پژوهش در نگاه او صرفاً تولید مقاله نیست، بلکه ابزاری برای حل مسئله و طراحی مسیر آینده است.

همین رویکرد سبب شده است که پژوهش‌های وی از فضای انتزاعی فاصله گرفته و به زبان قابل استفاده برای مدیران و سیاست‌گذاران پولی تبدیل شود؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به یکی از مطالبات اصلی نهادهای تصمیم‌ساز کشور بدل شده است.

نگاهی به کارنامه علمی و اجرایی فراهانی؛ از پژوهش پولی تا آینده‌پژوهی بانکی

مهدی فراهانی دانش آموخته دکترای اقتصاد با گرایش پول و بانک از دانشگاه شیراز است و حدود ۲۰ سال سابقه فعالیت مستمر در شبکه بانکی کشور دارد. او در حال حاضر به‌عنوان مدیر آینده‌پژوهی بانک پارسیان فعالیت می‌کند. فراهانی علاوه بر مسئولیت‌های بانکی، عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های مرتبط با حوزه نوآوری، اعتباری و سرمایه‌گذاری جسورانه، از جمله در صندوق‌های پژوهش و فناوری توسعه سریع کارآفرینی ستارگان، صندوق CVC توسعه زیرساخت‌ نوآوری پارسیان با سهامداری شبکه بانکی و دولت وکاندید عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۱ به انتخاب وزیر وقت و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه بانک،بورس و سرمایه گذاری را در کارنامه دارد؛ ترکیبی که او را به یکی از چهره‌های پیونددهنده سیاست پولی، نوآوری مالی و اجرا در نظام بانکی تبدیل کرده است.

در حوزه علمی و دانشگاهی، فراهانی استادیار دانشگاه خوارزمی بوده و سابقه تدریس دروس تخصصی اقتصاد کلان، پول و بانکداری، اقتصادسنجی و سرمایه‌گذاری را دارد. او نویسنده و مترجم بیش از شش عنوان کتاب تخصصی در حوزه بانکداری، فین‌تک، نوآوری مالی و سرمایه‌گذاری جسورانه است که برخی از آن‌ها با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت بانک پارسیان منتشر شده‌اند. همچنین مقالات علمی متعددی از وی در نشریات معتبر داخلی و بین‌المللی به چاپ رسیده که بخش مهمی از آن‌ها به سیاست پولی، بانکداری اسلامی، ساختار نظام بانکی و تحولات نوین مالی اختصاص دارد.

فراهانی در کنار فعالیت‌های علمی، کارنامه‌ای پررنگ در حوزه سیاست‌پژوهی و پروژه‌های اجرایی بانکی دارد و به‌عنوان مبتکر و طراح برخی الگوها و طرح‌های نوآورانه در بانکداری اسلامی، اصلاح ساختار اعتباری و اکوسیستم‌سازی نوآوری شناخته می‌شود.

انتخاب فراهانی به‌عنوان پژوهشگر برتر نظام بانکی کشور، پیش‌تر نیز در سال۱۳۹۳ سابقه داشته و نشان‌دهنده تداوم نقش‌آفرینی وی در پیوند دادن پژوهش با تصمیم‌سازی است؛ مسیری که امروز با تمرکز بر آینده‌پژوهی، مدیریت عدم قطعیت‌ها و طراحی بانکداری آینده، به یکی از محورهای اصلی فعالیت حرفه‌ای او تبدیل شده است.

گفت‌وگو با مهدی فراهانی، پژوهشگر برتر نظام بانکی