سهم هر استان از لایحه بودجه ۱۴۰۵

به گزارش تابناک؛ بیشترین سهم از لایحه بودجه ۱۴۰۵ به خوزستان با ۷.۳ درصد اختصاص داده شده است. نقطه مقابل آن، قم و سمنان با ۱.۵ و ۱.۳ درصد است.