سهم هر استان از لایحه بودجه ۱۴۰۵

بیشترین سهم از لایحه بودجه ۱۴۰۵ به خوزستان با ۷.۳ درصد اختصاص داده شده است. نقطه مقابل آن، قم و سمنان با ۱.۵ و ۱.۳ درصد است.
به گزارش تابناک؛ بیشترین سهم از لایحه بودجه ۱۴۰۵ به خوزستان با ۷.۳ درصد اختصاص داده شده است. نقطه مقابل آن، قم و سمنان با ۱.۵ و ۱.۳ درصد است.

تخصیص بودجه باید عادلانه و همراه با نظارت و پیگیری هم باشد استانی مانند خوزستان که بیشترین بودجه را به آن تخصیص داده اند قطعا سهم ناچیزی از آن به مانند هر سال به مناطق شمال شرقی و شرقی آن داده می‌شود دلیل توسعه نیافتن این مناطق از استان هم همین میباشد
