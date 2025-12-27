سهم هر استان از لایحه بودجه ۱۴۰۵
بیشترین سهم از لایحه بودجه ۱۴۰۵ به خوزستان با ۷.۳ درصد اختصاص داده شده است. نقطه مقابل آن، قم و سمنان با ۱.۵ و ۱.۳ درصد است.
کد خبر: ۱۳۴۸۱۶۲| |
1805 بازدید
به گزارش تابناک؛ بیشترین سهم از لایحه بودجه ۱۴۰۵ به خوزستان با ۷.۳ درصد اختصاص داده شده است. نقطه مقابل آن، قم و سمنان با ۱.۵ و ۱.۳ درصد است.
گزارش خطا
مشمولان متأهل دارای دو فرزند و بالای ۳۰ سال از خدمت معاف میشوند/اقدام مهم مجلس در راستای تقویت بنیه دفاعی
ادامه بررسی جزییات بودجه در بخش درآمدی/تعیین عوارض برق مصرفی مشترکان شهری/مشترکان روستایی از عوارض معاف شدند/ لوکس سواران در سال آینده مالیات میدهند/ فعالیتهای هنری معاف از مالیات شد
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟