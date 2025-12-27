میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جریمه ۲۰۰ هزار تومانی در انتظار این رانندگان

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ ضمن تشریح وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌ها از اجرای طرح زوج و فرد در تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۸۱۶۱
| |
2704 بازدید
|
۹
جریمه ۲۰۰ هزار تومانی در انتظار این رانندگان

سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز پلیس با خودرو‌هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی)

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ کشیر درخصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه آبشناسان از سردارجنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک پرحجمی را به خود اختصاص داده است.

کشیر ادامه داد: مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از خیابان کامرانیه تا خیابان شریعتی، بزرگراه زین الدین از بزرگراه امام علی (ع) تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سیدخندان و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم است.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، بار ترافیک همچنان پرحجم است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: تردد کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر تا ۲۴ ساعت آینده به استثنای وسایل مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده‌اند و با مجوز پلیس، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع شد.

وی همچنان تاکید کرد: قابل ذکر است تردد سرویس‌های مدارسی که قبلاً مجوز دریافت کرده بودند برچسب تردد دارند نیز بلامانع است. همچنین خودرو‌های هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران می‌توانند تردد کنند؛ و صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.

سرهنگ کشیر در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده کنید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جریمه پلیس راهور طرح زوج و فرد وضعیت ترافیک
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اجرای دو روزه طرح زوج‌وفرد از درب منازل در تهران از فردا
مدارس ابتدایی تهران فردا غیرحضوری شد
حکم جدید انضباطی برای خداداد عزیزی
یک مسیر بزرگراهی در تهران مسدود شد
جزئیات طرح زوج و فرد در تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
23
5
پاسخ
مبلغ جریمه این تخلف بقدری ناچیزاست که اکثرا با قبول جریمه -رعایت نمیکنند.باتوجه به شرایط بحرانی هوای تهران برخورد جدیتری لازم است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
همه چیز را با برخورد میخواهیم حل کنیم. همه اش برخورد بی خود. قفلی زدیم بر خود و برخورد. خودشیفتگانیم بر کشتی طوفان زده نشسته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
در کیفیت نامطلوب خودرو و سوخت مگر مردم مقصرند که تاوانش رو مردم بدن
مگر ناوگان حمل و نقل عمومی درست و حسابی و کافی دارین که انتظار دارین مردم ماشین نیارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
24
پاسخ
آخه خیلی اتوبوس و مترو و تاکسی هست توقع دارین مردم ماشین شخصی هم نیارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
18
پاسخ
مگر جز جریمه کردن کاری هم بلدند که انجام بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
9
پاسخ
الان 50 دقیقه است منتظر اسنپ هستم..هنوز کسی لطف نکرده قبول کند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
10
پاسخ
آلودگی مربوط به مازوت سوزی نیروگاههای برق هست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
7
پاسخ
هزينه آلودگي نيروگاههاي مازوت سوز را از مردم ميگيرند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
5
پاسخ
به جای اینکه جلوی تولید بنزین های آلوده و بی کیفیت پتروشیمی ها را بگیرند. جلوی حرکت اتومبیل های بی کیفیت را می گیرند و این بک راه کار موقتی و بی فایده است. تمام شهر های ایران و مردم را در سراسر ایران در مواجهه اجباری با مواد سمی و سرطان زای ناشی از سوختن بنزین های بدون کیفیت تولیدی در پتروشیمی ها کرده اند. وگرنه برای مثال ارومیه چرا باید آلوده تریت شهر ایران بشود؟؟؟!!!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
طرز تهیه رضا لقمه
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
توصیه‌ به خریداران طلا
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
tabnak.ir/005eiX
tabnak.ir/005eiX