رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: از فردا (۷ دی) با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، بارش برف و کولاک در ۲۰ استان پیش‌بینی می‌شود و کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (شنبه، ۶ دی) در برخی نقاط شمال غرب، غرب، جنوب غرب، ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات استان کرمان، افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و برف و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (یکشنبه، ۷ دی) با ورود سامانه بارشی به کشور و تشدید و گسترش منطقه بارش‌ها، در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، برخی مناطق جنوب، دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی و همچنین برخی نقاط واقع در شرق و مرکز کشور، شاهد بارش باران و برف و وزش باد خواهیم بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز دوشنبه (۸ دی) علاوه بر مناطق یادشده، در بیشتر مناطق نیمه جنوبی، شرق و شمال شرق کشور نیز بارش باران و برف همراه با وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان یادآور شد: روز یکشنبه (۷ دی) و دوشنبه (۸ دی) در شمال غرب و غرب کشور، بارش برف و کولاک برف پدیده غالب خواهد بود و روز سه‌شنبه (۹ دی) نیمه شمالی کشور به‌ویژه سواحل دریای خزر نیز به مناطق بارشی اضافه می‌شود. سه‌شنبه در شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و مناطق مرکزی کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: فردا (یکشنبه، ۷ دی) در نیمه جنوبی آذربایجان غربی، غرب کردستان، شمال غرب کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال غرب فارس و شمال بوشهر و دوشنبه در جنوب آذربایجان غربی، غرب و استان کردستان و غرب کرمانشاه، مقدار بارش‌ها بیشتر خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با بیان اینکه در مناطق جنوبی کشور بارش باران گاهی همراه با رعدوبرق و بارش تگرگ خواهد بود، افزود: از روز یکشنبه تا روز سه‌شنبه (۹ دی) در شمال غرب و غرب کشور، دمای هوا حدود ۵ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد.

وی درباره وضعیت کیفیت هوا نیز اظهار کرد: امروز در شهر‌های پرجمعیت و صنعتی از جمله کرج، تهران، اراک، قم و اصفهان، تجمع آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود، پس از این مدت، به‌تدریج کیفیت هوا در این مناطق بهبود خواهد یافت.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی ادامه داد: یکشنبه (۷ دی) و دوشنبه (۸ دی) در بخش‌هایی از مرکز، شرق، جنوب شرق و شمال شرق کشور، در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعدی که هنوز بارشی رخ نداده، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی درباره وضعیت جوی تهران اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۶ دی) کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود و حداقل دمای هوا ۳ و حداکثر دما ۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان بیان کرد: بر پایه واکاوی الگو‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد، یخبندان و مه، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات خواهد بود.

وی با اشاره به هشدار‌های صادرشده گفت: امروز (۶ دی) در پی هشدار سطح زرد و هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا، افزایش پایداری جو، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان تصریح کرد: از بعدازظهر روز یکشنبه (۷ دی) با نفوذ سامانه بارشی دیگری به استان تهران، افزایش ابر در برخی مناطق به‌ویژه نیمه شمالی و غربی استان و گاهی بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود و طی نیمه دوم هفته آینده نیز کاهش محسوس دمای هوا و وزش باد‌های شدید در سطح استان دور از انتظار نخواهد بود.