آغاز درج نشان اهدای عضو روی گواهینامه رانندگی

رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا از آغاز درج نشان «قلب قرمز اهدای عضو» روی گواهینامه رانندگی افراد متقاضی خبر داد و هم‌زمان شرایط سنی و دسته‌بندی گواهینامه‌های موتور و خودرو را تشریح کرد.
آغاز درج نشان اهدای عضو روی گواهینامه رانندگی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ امیری در توضیح بیشتر اعلام کرد: به دنبال دستور سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، طرح درج آرم اهدای عضو روی گواهینامه‌های رانندگی آغاز شده است. این اقدام خداپسندانه همانند بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته اجرا می‌شود و افرادی که علاقه‌مند باشند، می‌توانند هنگام ثبت درخواست گواهینامه، تمایل خود را ثبت کنند تا علامت قلب قرمز – به نشانه اهدای عضو – روی گواهینامه‌شان درج شود.

وی افزود: افراد می‌توانند هنگام صدور اولیه گواهینامه، تعویض یا دریافت المثنی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +۱۰ درخواست درج این نشان را ثبت کنند و پس از طی مراحل قانونی، علامت قلب قرمز هنگام چاپ گواهینامه روی آن جانمایی خواهد شد.

سرهنگ امیری در ادامه با اشاره به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای افراد ۱۶ تا ۱۸ سال، گفت: در بیشتر استان‌ها آموزشگاه‌های موتور فعال هستند و به نوجوانان این بازه سنی دو نوع گواهینامه ارائه می‌شود؛ گواهینامه موتورسیکلت‌های تا ۵۰ سی‌سی با عنوان «الف‌میم» و موتورسیکلت‌های ۱۲۵ سی‌سی با «عنوان الف ۱».

وی همچنین توضیح داد: در مجموع سه مدل گواهینامه موتورسیکلت الف‌میم، تا ۵۰ سی‌سی؛ الف ۱، تا ۱۲۵ سی‌سی و الف ۲، از ۱۲۵ سی‌سی تا حدود ۲۵۰ سی‌سی بر اساس دستورالعمل‌های موجود داریم.

به گفته رئیس مرکز صدور گواهینامه، گواهینامه وسایل نقلیه نیز شامل پایه سه، پایه دو و پایه یک است؛ پایه سه برای خودرو‌های سواری و وانت شخصی، پایه دو برای وسایل عمومی نیمه‌سنگین و پایه یک برای وسایل عمومی سنگین صادر می‌شود.

او درباره شرایط سنی صدور گواهینامه‌ها اعلام کرد: گواهینامه پایه سه برای حداقل افراد ۱۸ سال؛ پایه دو، حداقل ۲۱ سال؛ پایه یک، حداقل ۲۳ سال؛ الف‌میم و الف ۱، از ۱۶ سال؛ الف ۲، حداقل ۱۸ سال است.

گواهینامه اهدای عضو دفاتر خدمات الکترونیک المثنی
