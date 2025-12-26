واکنش ایران به حمله تروریستی در حمص سوریه
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امورخارجه، حمله تروریستی به نمازگزاران در «مسجد امام علی بن ابیطالب» در استان حمص سوریه که منجر به شهید و مجروح شدن جمعی از نمازگزاران شد را به شدت محکوم کرد.
به گزارش تابناک، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امورخارجه، حمله تروریستی به نمازگزاران در «مسجد امام علی بن ابیطالب» در استان حمص سوریه که منجر به شهید و مجروح شدن جمعی از نمازگزاران شد را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانوادههای قربانیان این جنابت ابراز و از خداوند بزرگ برای مجروحان سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراطیگری خشن، بر مسئولیت همه طرفهایی که با انواع مداخلات غیرقانونی از جمله تعرض به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه و اشغال بخشهایی از این کشور بستری برای ادامه حیات و رشد و شیوع تروریسم و افراطیگری فراهم کردهاند، تاکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین خواستار شناسایی و مجازات عاملان و آمران این حمله شنیع تروریستی شد و مسئولیت حکومت انتقالی سوریه را در این خصوص متذکر شد.
