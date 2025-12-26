کودتای بیصدا علیه بیبی در کاخ سفید؟!
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، بسیاری از افراد نزدیک به ترامپ در کاخ سفید، اعتمادشان را به نتانیاهو از دست دادهاند.
در آستانه دیدار حساس دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در اقامتگاه مارالاگو در فلوریدا، شکافها میان نخستوزیر اسرائیل و حلقه نزدیکان رئیسجمهور آمریکا بر سر آینده جنگ غزه و روند صلح بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است؛ شکافهایی که به گفته مقامهای کاخ سفید، باعث شده نتانیاهو بخش قابلتوجهی از محبوبیت و نفوذ خود را در میان تیم اصلی ترامپ از دست بدهد.
پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد،به گفته مقامهای آمریکایی، ترامپ قصد دارد اوایل ژانویه مجموعهای از «اعلامیههای بزرگ» درباره غزه ارائه کند؛ از جمله معرفی دولت تکنوکرات فلسطینی، نیروی بینالمللی تثبیت امنیت (ISF) و تشکیل «هیأت صلح غزه» به ریاست خود. اما تحقق این برنامهها بهشدت به نتیجه دیدار دوشنبه ترامپ و نتانیاهو وابسته است؛ دیداری که بهنوعی آزمون نهایی جایگاه نخستوزیر اسرائیل نزد رئیسجمهور آمریکا محسوب میشود.
نتانیاهو در تقابل با تیم ترامپ
به گفته مقامهای کاخ سفید، نتانیاهو طی هفتههای اخیر با رویکرد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ و جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد او، به ویژه در موضوع «غیرنظامیسازی غزه» و سازوکار دولت پساجنگ، بهشدت زاویه پیدا کرده است.
این اختلافات بهحدی رسیده که یکی از مقامهای کاخ سفید به آکسیوس گفته است، «جیدی ونس، مارکو روبیو، جرد، استیو و حتی سوزی وایلز را از دست داده؛ تنها کسی که هنوز برایش باقی مانده خود رئیسجمهور است.»
به گفته منابع آمریکایی، تیم ترامپ به طور فزاینده از اقداماتی که به زعم آنها از سوی نتانیاهو آتشبس شکننده را تضعیف میکند، خسته و ناامید شده است؛ از جمله حملات نظامی اسرائیل که به کشتهشدن غیرنظامیان فلسطینی، حتی کودکان، منجر شده و از نگاه واشنگتن نقض روح آتشبس بهشمار میرود. یکی از مقامهای کاخ سفید صراحتاً گفته است: «گاهی احساس میکنیم فرماندهان میدانی ارتش اسرائیل بیش از حد ماشهچکان هستند.»
در کاخ سفید این برداشت تقویت شده که اسرائیل دچار نوعی «پشیمانی از خرید» نسبت به طرح ۲۰ مادهای صلح شده که پیشتر با آن موافقت کرده بود. یک مقام آمریکایی گفته است: «اجرای توافق غزه به اندازه کافی سخت هست؛ اما اسرائیلیها گاهی کار را سختتر هم میکنند.»
در مقابل، مقامهای اسرائیلی میگویند نتانیاهو نسبت به ترکیب دولت تکنوکرات فلسطینی، نقشآفرینی قطر و ترکیه در غزه پس از جنگ و حتی ساختار نیروی تثبیت امنیتی بدبین است و نتایج نشست اخیر میامی میان آمریکا، قطر، مصر و ترکیه را «مثبت» ارزیابی نمیکند.
آخرین تکیهگاه: شخص ترامپ
با وجود این شکافها، نتانیاهو امیدوار است بتواند شخص ترامپ را که همچنان رابطه مثبتی با او دارد به مواضع سختگیرانهتر خود نزدیک کند. یک مقام ارشد اسرائیلی گفته است: «بیبی عملاً دارد برای یک مخاطبِ یکنفره بازی میکند. سؤال این است که ترامپ طرف او را میگیرد یا طرف مشاورانش را.»
در همین چارچوب، ترامپ قرار است در دیدار فلوریدا، مستقیماً از نتانیاهو بخواهد که ارتش اسرائیل به آتشبس پایبند بماند، از تلفات غیرنظامیان پرهیز کند و اجازه دهد روند سیاسی وارد فاز دوم شود؛ فازی که شامل خلع سلاح تدریجی حماس و دیگر گروههای مسلح و عقبنشینی بیشتر نیروهای اسرائیلی است.
کاخ سفید همچنین نگران فروپاشی احتمالی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری است و معتقد است سیاستهای کنونی اسرائیل از خشونت شهرکنشینان تا بلوکهکردن درآمدهای مالیاتی فلسطینیها این خطر را تشدید میکند. ترامپ میخواهد نتانیاهو را متقاعد کند که بدون اصلاح این مسیر، نه صلحی در غزه شکل میگیرد و نه عادیسازی منطقهای پیش خواهد رفت.
به گفته یکی از مقامهای آمریکایی، پیام اصلی ترامپ به نتانیاهو این است که «زمان عبور از جنگ فرا رسیده» و ادامه مسیر فعلی، هم فرصتهای منطقهای اسرائیل را از بین میبرد و هم به اعتبار بینالمللی آن لطمه میزند.
دیدار مارالاگو، از نگاه ناظران، نهفقط درباره آینده غزه، بلکه درباره آینده رابطه نتانیاهو با دولت ترامپ خواهد بود؛ رابطهای که بهنظر میرسد در حلقه اطراف رئیسجمهور آمریکا، دیگر مثل گذشته گرم و بیچالش نیست.