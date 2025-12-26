میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کودتای بی‌صدا علیه بی‌بی در کاخ سفید؟!

به گفته منابع آمریکایی، تیم ترامپ به طور فزاینده از اقداماتی که به ‌زعم آن‌ها از سوی نتانیاهو آتش‌بس شکننده را تضعیف می‌کند، خسته و ناامید شده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۱۱۸
| |
4294 بازدید
|
۲

پایان ماه عسل نتانیاهو و داماد ترامپ؟ | کودتای بی‌صدا علیه بی‌بی در کاخ سفید

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین،  بسیاری از افراد نزدیک به ترامپ در کاخ سفید، اعتمادشان را به نتانیاهو از دست داده‌اند.

در آستانه دیدار حساس دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در اقامتگاه مارالاگو در فلوریدا، شکاف‌ها میان نخست‌وزیر اسرائیل و حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور آمریکا بر سر آینده جنگ غزه و روند صلح بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است؛ شکاف‌هایی که به گفته مقام‌های کاخ سفید، باعث شده نتانیاهو بخش قابل‌توجهی از محبوبیت و نفوذ خود را در میان تیم اصلی ترامپ از دست بدهد.

پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد،به گفته مقام‌های آمریکایی، ترامپ قصد دارد اوایل ژانویه مجموعه‌ای از «اعلامیه‌های بزرگ» درباره غزه ارائه کند؛ از جمله معرفی دولت تکنوکرات فلسطینی، نیروی بین‌المللی تثبیت امنیت (ISF) و تشکیل «هیأت صلح غزه» به ریاست خود. اما تحقق این برنامه‌ها به‌شدت به نتیجه دیدار دوشنبه ترامپ و نتانیاهو وابسته است؛ دیداری که به‌نوعی آزمون نهایی جایگاه نخست‌وزیر اسرائیل نزد رئیس‌جمهور آمریکا محسوب می‌شود.

نتانیاهو در تقابل با تیم ترامپ

به گفته مقام‌های کاخ سفید، نتانیاهو طی هفته‌های اخیر با رویکرد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ و جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد او، به‌ ویژه در موضوع «غیرنظامی‌سازی غزه» و سازوکار دولت پساجنگ، به‌شدت زاویه پیدا کرده است.
این اختلافات به‌حدی رسیده که یکی از مقام‌های کاخ سفید به آکسیوس گفته است، «جی‌دی ونس، مارکو روبیو، جرد، استیو و حتی سوزی وایلز را از دست داده؛ تنها کسی که هنوز برایش باقی مانده خود رئیس‌جمهور است.»

به گفته منابع آمریکایی، تیم ترامپ به طور فزاینده از اقداماتی که به ‌زعم آن‌ها از سوی نتانیاهو آتش‌بس شکننده را تضعیف می‌کند، خسته و ناامید شده است؛ از جمله حملات نظامی اسرائیل که به کشته‌شدن غیرنظامیان فلسطینی، حتی کودکان، منجر شده و از نگاه واشنگتن نقض روح آتش‌بس به‌شمار می‌رود. یکی از مقام‌های کاخ سفید صراحتاً گفته است: «گاهی احساس می‌کنیم فرماندهان میدانی ارتش اسرائیل بیش از حد ماشه‌چکان هستند.»

در کاخ سفید این برداشت تقویت شده که اسرائیل دچار نوعی «پشیمانی از خرید» نسبت به طرح ۲۰ ماده‌ای صلح شده که پیش‌تر با آن موافقت کرده بود. یک مقام آمریکایی گفته است: «اجرای توافق غزه به اندازه کافی سخت هست؛ اما اسرائیلی‌ها گاهی کار را سخت‌تر هم می‌کنند.»

در مقابل، مقام‌های اسرائیلی می‌گویند نتانیاهو نسبت به ترکیب دولت تکنوکرات فلسطینی، نقش‌آفرینی قطر و ترکیه در غزه پس از جنگ و حتی ساختار نیروی تثبیت امنیتی بدبین است و نتایج نشست اخیر میامی میان آمریکا، قطر، مصر و ترکیه را «مثبت» ارزیابی نمی‌کند.

آخرین تکیه‌گاه: شخص ترامپ

با وجود این شکاف‌ها، نتانیاهو امیدوار است بتواند شخص ترامپ را که همچنان رابطه مثبتی با او دارد به مواضع سخت‌گیرانه‌تر خود نزدیک کند. یک مقام ارشد اسرائیلی گفته است: «بی‌بی عملاً دارد برای یک مخاطبِ یک‌نفره بازی می‌کند. سؤال این است که ترامپ طرف او را می‌گیرد یا طرف مشاورانش را.»

در همین چارچوب، ترامپ قرار است در دیدار فلوریدا، مستقیماً از نتانیاهو بخواهد که ارتش اسرائیل به آتش‌بس پایبند بماند، از تلفات غیرنظامیان پرهیز کند و اجازه دهد روند سیاسی وارد فاز دوم شود؛ فازی که شامل خلع سلاح تدریجی حماس و دیگر گروه‌های مسلح و عقب‌نشینی بیشتر نیروهای اسرائیلی است.

کاخ سفید همچنین نگران فروپاشی احتمالی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری است و معتقد است سیاست‌های کنونی اسرائیل از خشونت شهرک‌نشینان تا بلوکه‌کردن درآمدهای مالیاتی فلسطینی‌ها این خطر را تشدید می‌کند. ترامپ می‌خواهد نتانیاهو را متقاعد کند که بدون اصلاح این مسیر، نه صلحی در غزه شکل می‌گیرد و نه عادی‌سازی منطقه‌ای پیش خواهد رفت.

به گفته یکی از مقام‌های آمریکایی، پیام اصلی ترامپ به نتانیاهو این است که «زمان عبور از جنگ فرا رسیده» و ادامه مسیر فعلی، هم فرصت‌های منطقه‌ای اسرائیل را از بین می‌برد و هم به اعتبار بین‌المللی آن لطمه می‌زند.

دیدار مارالاگو، از نگاه ناظران، نه‌فقط درباره آینده غزه، بلکه درباره آینده رابطه نتانیاهو با دولت ترامپ خواهد بود؛ رابطه‌ای که به‌نظر می‌رسد در حلقه اطراف رئیس‌جمهور آمریکا، دیگر مثل گذشته گرم و بی‌چالش نیست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو بی بی ترامپ کاخ سفید
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام معنادار گروه حنظله در آستانه سفر نتانیاهو به آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
2
پاسخ
فریب این بازیها را نخورید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
2
پاسخ
کلک امریکا و اسرائیل هست همین
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۲۶ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005ehq
tabnak.ir/005ehq