به گزارش تابناک، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین روز جمعه در گفت‌وگو با پایگاه خبری «اکسیوس» با اشاره به اینکه امیدوار است هنگام دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در روز یکشنبه، بر سر چارچوبی برای پایان دادن به جنگ به توافق برسند، تاکید کرد که اگر روسیه با آتش‌بسی دست‌کم ۶۰ روزه موافقت کند، حاضر است طرح صلح ترامپ را به همه‌پرسی بگذارد.؛ زلنسکی گفت که همچنان امیدوار است شروط این طرح را بهبود بخشد و گفت اگر نتوانند به موضعی «قوی» در مسئله سرزمین برسند، باید تایید مردم اوکراین را جلب کند.

به نوشته اکسیوس، طرف آمریکایی اینکه زلنسکی آماده برگزاری همه‌پرسی است و دیگر به‌طور کامل واگذاری اراضی خود را رد نمی‌کند را گامی بزرگ و رو به جلو می‌بیند.

زلنسکی در گفت‌وگوی خود تاکید داشت برگزاری چنین همه‌پرسی با پیچیدگی‌های عمده سیاسی، لجستیکی و امنیتی همراه خواهد بود.

به همین دلیل او معتقد است که حداقل آتش‌بس ۶۰ روزه برای سازمان‌دهی و برگزاری رای‌گیری لازم است. یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفت که روس‌ها ضرورت آتش‌بس در صورت اعلام همه‌پرسی از سوی زلنسکی را درک می‌کنند اما خواهان جدول زمانی کوتاه‌تری هستند.

زلنسکی همچنین گفت هنوز برایش روشن نیست که روسیه اساسا آماده پذیرش طرح ترامپ هست یا نه. وی گفت: «من اطلاعاتی دارم... اما در این مقطع می‌خواهم فقط به حرف‌های رهبران اعتماد کنم.»

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین گفت بیشتر جنبه‌های توافق‌های دوجانبه آمریکا–اوکراین اکنون نهایی شده و در قالب پنج سند تدوین شده‌اند، هرچند ممکن است سند ششمی نیز اضافه شود.

زلنسکی در رابطه با مسئله تضمین‌های امنیتی گفت که اسنادی در این رابطه آماده شده است؛ هرچند برخی «مسائل فنی» هنوز نیاز به گفت‌وگوهای بیشتری دارند.

یکی از این موارد مدت‌زمان توافق است. آمریکا پیمانی ۱۵ ساله پیشنهاد داده که قابل تمدید باشد. زلنسکی گفت «فکر می‌کنم به بیش از ۱۵ سال نیاز داریم» و افزود اگر ترامپ در دیدارشان با این مسئله موافقت کند، آن را «موفقیت بزرگی» خواهد دانست.

زلنسکی تایید کرد که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا و «جارد کوشنر» مشاور و داماد ترامپ آماده‌اند به اوکراین سفر کنند تا مزایای توافق را به طور کامل تشریح کنند.

رئیس‌جمهور اوکراین بارها بر ضرورت آتش‌بسی که واقعاً برقرار بماند و دست‌کم دو ماه دوام داشته باشد تاکید کرد. وی گفت اگر به دلیل نگرانی‌های امنیتی مردم برای رای دادن حاضر نشوند، نتیجه می‌تواند نامشروع به نظر برسد.

زلنسکی در این رابطه گفت: «بهتر است اصلاً همه‌پرسی نداشته باشیم تا اینکه همه‌پرسی برگزار کنیم که مردم امکان آمدن و رای دادن نداشته باشند.»

به گفته یک مقام اوکراینی، زلنسکی، ترامپ و گروهی از رهبران اروپایی قرار است روز شنبه با یکدیگر تماس برقرار کنند تا همه را در جریان مذاکرات قرار بگیرند. زلنسکی گفت امیدوار است در دیدار روز یکشنبه با ترامپ بتوانند «با اروپایی‌ها هم ارتباط بگیرند».

زلنسکی تصریح کرد هدف دیدار یکشنبه با ترامپ این است که از همه پیشرفت‌های حاصله برای تعیین چارچوبی برای پایان دادن به جنگ—از جمله «برنامه زمانی»— استفاده شود.

وی گفت: فکر می‌کنم اکنون در سطح بعدی هستیم و به همین دلیل باید روسای‌جمهور مذاکره کنند. ما می‌خواهیم هرچه سریع‌تر آن را تمام کنیم. به همین دلیل روی این دیدار حساب می‌کنم.