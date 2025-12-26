واکنش سازمان لیگ به بیانیه تند زنوزی
سازمان لیگ با یک بیانیه طولانی، پاسخ مالک تراکتور را داد.
به گزارش تابناک، سازمان لیگ فوتبال ایران با انتشار بیانیهای رسمی، به اظهارات جنجالی محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، واکنش نشان داد.
در این بیانیه، سازمان لیگ مدعی شد که مالک تراکتور ظاهراً تصور میکند هر زمان تیمش به نتیجه دلخواه نمیرسد، باید با انتشار بیانیههای خلاف واقع، تمام ارکان فوتبال را تهدید کند.
بیانیه سازمان لیگ به شرح زیر است:
- مالک باشگاه تراکتور ظاهرا تصور می کند وقتی تیمش به نتیجه دلخواه نمی رسد باید زمین و زمان را تهدید کند. در فوتبال هیچ تیمی در جهان قادر نیست تمام مسابقات را با برد پشت سر بگذارد و مساوی و باخت هم جزئی از فوتبال است.
- با انتشار بیانیه ای کاملا خلاف واقع مدعی شده داوری های علیه تراکتور تبریز است و با بیان جملاتی بی ربط تر از همیشه تلاش کرده مردم غیور آذری زبان را مقابل فوتبال و هوادارانش قرار بدهد.
- مالک تراکتور فقط برد می خواهد شاید چون تصور می کند پول برای فوتبال خرج میکند فقط تیم او باید برنده شود
- آقای زنوزی در همین بازی هفته پانزدهم لیگ برترمربی تیم تراکتور بعد از مسابقه اعلام کرد:
- 《نمیگویم داور یا اتلاف وقت مقصر بودند؛ مقصر خودمان بودیم، چون به دلیل خستگی آن سطح از انرژی را نداشتیم تا از فرصتها استفاده کنیم. برای قهرمانی به برد نیاز داریم که امروز محقق نشد.》
- کاش مالک تراکتور تبریز قبل از انتشار بیانیه حداقل نظر کادرفنی تیم خود را جویا می شد.
- همین دو هفته پیش وقتی تراکتور در جام حذفی مقایل پرسپولیس برنده شد و مالک باشگاه روی ابرها قدم می زد همه چیز گل و بلبل بود اما امروز با یک تساوی فوتبال ناعادلانه شد؟!
- آقای زنوزی وقتی فصل پیش قهرمان لیگ برتر شدید و فدراسیون فوتبال از سوی هواداران سایر تیم ها تحت فشار بود فوتبال عدالت محور بود و شما به جام قهرمانی افتخار می کردید هیچ اتفاق زشتی رخ نداده بود و فوتبال بر محور عدالت اداره می شد اما حالا با یک مساوی برآشفته می شوید؟!
- جناب زنوزی فوتبال برد و باخت دارد و باید تحمل و ظرفیت باخت هم داشت.
بله دقیقا برد یا باخت جزء ذات فوتال هست ولی قبول کنید داوری شما هم مشکل دارد و این هست که مایه نگرانی و طفداری از یک تیم خاص هست به نظر من گرچه حرف های آقای زنوزی با شدت بیان شد ولی قابل تامل هست یه فکر باید به حال ورزش این مملکت کرد
به نظر ادبیات این پاسخ در حد انشا یک کودک دبستانی هست یا سطح فدراسیون آنقدر پایین آمده و یا تا بانک دستنوشته های بچه گانه را به اسم فدراسیون منتشر کرده
فکری به حال داوری از یه تیم خاص هم بکنید طرف خودش میگه زنگ زدم برام این حرف رو گفتن شما به دنبال دری وری گفتن هستین
به ذات الله قسم زنوزی کاملا درست می گوید فدراسیون فوتبال ناسازمان لیگ کمیته ی ناداوران و بی انضباط همگی صددرصد پرسپولیسی هستند و عمدا بر علیه رقبا و به سود تیمشان سوت ا می برندمی زنند و پرچم باللا می برند به شب و روز قسم به قدرت الله قسم عین آفتاب بر همگان عیان است.
