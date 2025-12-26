واکنش سازمان لیگ به بیانیه تند زنوزی

به گزارش تابناک، سازمان لیگ فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی، به اظهارات جنجالی محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، واکنش نشان داد.

در این بیانیه، سازمان لیگ مدعی شد که مالک تراکتور ظاهراً تصور می‌کند هر زمان تیمش به نتیجه دلخواه نمی‌رسد، باید با انتشار بیانیه‌های خلاف واقع، تمام ارکان فوتبال را تهدید کند.

بیانیه سازمان لیگ به شرح زیر است: