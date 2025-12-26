ادای احترام سروش رفیعی به هادی نوروزی
سروش رفیعی، یاد کاپیتان ابدی پرسپولیس را گرامی داشت.
کد خبر: ۱۳۴۸۱۰۸|
21739 بازدید
به گزارش تابناک،سروش رفیعی، هافبک خلاق سرخپوشان، پس از گلزنی در این مسابقه در دقیقه 24 با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود، یاد و خاطره هادی نوروزی، کاپیتان فقید پرسپولیس را زنده کرد.
دمش گرم سروش بازیکن متعصب ودوستداشتنی و خلاق سن یک عدد است خدایش سروش وسط و خوب می چرخاند وبازسازی می کند وبا نزدیک شدن به محوطه جریمه حریف شم گلزنی خود را نشان داده است ولی جهت تقویت تیم نیاز به دو مهاجم قهار که یکی سرزن باشد یک دفاع راست که سانت کننده خوبی باشد یک دفاع چپ ویک هافبک طراح مثل آلوز یا پروسینسکی در تراکتور این بازیکنان را در پستهایی گفتم نیاز داری از داخلی ها در دفاع راست آریا یوسفی خوب است سیفی در تیم های عربی برا دفاع راست وچپ خوب استمغانلو خوب است و یک مهاجم تمام کننده برزیلی که اوسمار می تواند بیاورد
احترام ایشان را در توهین به دروازه بان استقلال دیدیم
نه محرومیتی نه چیزی
نه محرومیتی نه چیزی
درود بر مرد بزرگ و دوست داشتنی❤️❤️❤️
همیشه موفق و سربلند باشی 🙏🙏🙏
همیشه موفق و سربلند باشی 🙏🙏🙏
