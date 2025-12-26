تقدیر عراقچی از سپاه حفاظت هواپیمایی
وزیر خارجه کشورمان از تلاشها و خدمات ارزشمند سپاه حفاظت هواپیمایی تقدیر و تشکر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۱۰۳| |
2903 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مشرق،وزیر خارجه کشورمان از تلاشها و خدمات ارزشمند سپاه حفاظت هواپیمایی تقدیر و تشکر کرد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که به اصفهان سفر کرده بود عصر امروز به تهران بازگشت. وزیر امور خارجه در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در جمع پاسداران و افسران سپاه حفاظت هواپیمایی حضور یافت. عراقچی ضمن تقدیر از تلاشها و خدمات ارزشمند آنها در حفاظت از امنیت فرودگاهها و هوانوردی کشوری، سالروز تاسیس سپاه حفاظت هواپیمایی را به آنها و مجموعه سپاه حفاظت هواپیمایی تبریک گفت.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟