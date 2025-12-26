برخورد عجیب با وزیر خارجه ترکیه در دمشق
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ روز سهشنبه در حالی که به نظر میرسید سفر هاکان فیدان و هیئت بلندپایه همراهش به سوریه با موفقیت به پایان رسیدهاست، اتفاقی عجیب این سفر را تحت تاثیر قرار داد.
در کنفرانس خبری مشترک هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه و اسعد حسن شیبانی، وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه، ناگهان مترجم عربی در میانه صحبتهای هاکان فیدان اعلام کرد که نشست خبری به پایان رسیدهاست و صحبتهای فیدان ناتمام ماند.
در حالی که هاکان فیدان در حال صحبت در مورد جنایات اسرائیل نسبت به فلسطینیان بود، ناگهان کنفرانس خبری قطع شد و هاکان فیدان که حرفهایش نیمهتمام ماندهبود، چند لحظه بهتزده در جای خود ماند.
مشخص نیست به چه دلیل طرف سوری تصمیم گرفت صحبتهای وزیر خارجه ترکیه را قطع کند، اما برخی کاربران شبکههای اجتماعی اشاره کردهاند که دولت احمد الشرع علاقهای نداشت که از خاک سوریه صحبتهایی علیه اسرائیل بیان شود.