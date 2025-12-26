مسکو: روابط با ایران وارد مرحله تازهای شده است
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در این بیانیه آمده است: «گام مهمی در جهت تقویت فضای مشترک دفاعی دولت اتحادی روسیه و بلاروس با لازمالاجرا شدن معاهده تضمینهای امنیتی برداشته شد؛ معاهدهای که تعهدات متقابل برای دفاع از حاکمیت و نظام قانون اساسی دو کشور، تمامیت ارضی و مرز خارجی دولت اتحادی را با بهکارگیری تمامی نیروها و امکانات موجود پیشبینی میکند.»
وزارت خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که روابط با کره شمالی کیفیتی تازه یافته است. به گفته این وزارتخانه، کره شمالی بر اساس معاهده مشارکت راهبردی جامع، در آزادسازی منطقه کورسک از چنگ نیروهای مسلح اوکراینی کمک کرده و سهم قابل توجهی در فراهمسازی شرایط بازگشت این منطقه به زندگی عادی داشته است.
در ادامه این بیانیه آمده است که امضای توافقنامه جامع راهبردی با ایران و لازمالاجرا شدن آن، آغازگر مرحلهای جدید در روابط دو کشور بوده است. همچنین سفرهای رسمی «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه به تاجیکستان و قرقیزستان چشماندازهای تازهای برای گسترش گفتوگوی سیاسی، روابط تجاری، سرمایهگذاری و همکاریهای انسانی با این کشورها گشوده است.
وزارت خارجه روسیه افزود: «در جریان سفر رسمی رئیسجمهور قزاقستان به روسیه، بیانیهای درباره ارتقای روابط روسیه و قزاقستان به سطح مشارکت راهبردی جامع و اتحاد امضا شد.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «دامنه شرکای خارجی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش یافته است. با مشارکت فعال روسیه، توافق مشارکت اقتصادی با امارات متحده عربی، توافق تجاری موقت با مغولستان و توافق تجارت آزاد با اندونزی امضا شده و اجرای توافق تجارت ترجیحی با ایران نیز آغاز شده است.»