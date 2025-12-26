میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیانیه تند زنوزی علیه تاج و تهدید به کناره‌گیری

محمدرضا زنوزی با انتشار بیانیه‌ای تند و بی‌سابقه، ارکان مدیریت فوتبال ایران و شخص مهدی تاج را هدف قرار داد.
بیانیه تند زنوزی علیه تاج و تهدید به کناره‌گیری

به گزارش تابناک به نقل از رسانه باشگاه تراکتور؛ محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور پس از توقف صفر بر صفر تیمش مقابل شمس آذر قزوین، طی بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از رییس فدراسیون فوتبال، خطاب به مهدی تاج نوشت: اگر توانایی اداره فوتبال را نداری کنار بروید.

 بیانیه محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور به شرح زیر است:

آقای تاج یا توان مدیریت فوتبال ایران را دارد، یا اگر ندارد، باید کناره‌گیری کند. اگر قرار است این روند ادامه پیدا کند، باشگاه تراکتور هیچ دلیلی برای حضور در این لیگ نخواهد یافت. فوتبالی که امکان مدیریت عادلانه در آن وجود ندارد، بهتر است اساساً تعطیل شود.

باشگاه تراکتور هزینه نمی‌کند تا عده‌ای با سوءمدیریت به منافع خود برسند و در مقابل، هواداران ما هدف شعار‌های قومیتی قرار گیرند؛ شعار‌هایی که یا با سکوت فدراسیون مواجه می‌شود یا بعضاً توسط ارکان آن نادیده گرفته می‌شود. این رفتار‌ها قابل قبول نیست.

از مهندسی داوری‌ها گرفته تا بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها، همه‌چیز به گونه‌ای پیش می‌رود که گویی علیه تراکتور طراحی شده است. شاید بتوان از برخی اتفاقات فنی گذشت، اما از توهین‌های قومیتی هرگز. نه من و نه هواداران تراکتور هیچ‌گاه از این مسئله عبور نخواهیم کرد.

جای تأسف است که به‌خاطر یک ناسزا علیه یک فرد، تراکتور با جریمه‌هایی بی‌سابقه مواجه می‌شود، اما در فصل گذشته، در ورزشگاه‌های مختلف، به تراکتور، بازیکنانش و مهم‌تر از همه به مردم ترک ایران توهین‌های قومیتی شد و فدراسیون هیچ اقدام جدی‌ای انجام نداد. این برخورد دوگانه، مصداق آشکار بی‌عدالتی است.

مردمی که امروز مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند، همان مردمی هستند که در طول تاریخ، در جنگ هشت‌ساله و حتی در همین جنگ دوازده‌روزه که تبریز بیشترین حملات را تحمل کرد، پای ایران ایستادند. از دل همین مردم، سردارانی، چون شهیدان باکری و باقری برخاستند؛ همان‌طور که همه اقوام ایران عزیز در دفاع از این سرزمین نقش داشته‌اند.

خطاب من به آقای تاج و تمامی کسانی که در فدراسیون فوتبال حضور دارند، این است که تصور نکنند تراکتور وصله ناجور فوتبال ایران است. این بی‌مدیریتی‌ها، ناخواسته یا آگاهانه، به تفرقه میان اقوام کشور دامن می‌زند. اگر توان اصلاح این وضعیت را ندارید، مسئولیت را واگذار کنید.

یا این فوتبال اصلاح می‌شود، یا باشگاه تراکتور کنار خواهد کشید و برای احقاق حقوق خود از مسیر‌های قانونی و بین‌المللی، از جمله فیفا، اقدام خواهد کرد. اقوام این کشور از شعار‌های قومیتی خسته شده‌اند و دیگر تحمل این شرایط را ندارند.

امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
13
15
پاسخ
یکی جلوی این اقای جو گیر رو بگیره
وولقان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
9
6
پاسخ
خدارفتگانتوبیامرزه.یکباربرای همیشه.فیفاچهره ایناروبشناسه بلکه نتونن برن جام جهانی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
6
9
پاسخ
قابل توجه طرفداران ترک پیروزی
کمیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
11
13
پاسخ
باز این زنوزی تیمش نتیجه نگرفته و بهش فشار اومده و با فرافکنی و قومیتی کردن مسائل دنبال نتیجست... مسئولین امنیتی همین الان تا دیر نشده بید بفکر این تفرقه افکنی قومیتی از سوی زنوزی باشند.. تمام ایران جان من است🇮🇷🇮🇷🇮🇷
ناشناس
|
Canada
|
۰۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
11
12
پاسخ
از طرف پزشکیان حمایت میشه
ناشناس
|
Canada
|
۰۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
13
13
پاسخ
بشین بابا
ترک ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
15
14
پاسخ
با سلام .ممنون جنباب اقای مهندس زنوزوی دقیقا حرف دل میلیون ها نه طرفدار تیم تراکتور بلکه تمام ترک زبانان ایران رو زدی ینی چی شعار قومیتی میدن به ی ملت از اون ب راحتی رد میشن ب ینفر یچیزایی گفتن اینهمه جریمه فلان پارسال بازیکنان ما هم فحش خوردن چرا اونا نشدن جریمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
8
12
پاسخ
یک فصل تمام بیرانوند و ترابی و اسماعیلی فرد هر جا می رفتند حتی بازی های غیر پرسپولیس هدف فحاشی های رکیک برنامه ریزی شده توسط مدیریت باشگاه پرسپولیس بودن کمیته انضباطی ککش هم نگزید یک بار در تبریز به باقری فحش دادن کل مسابقات حذفی تراکتور بدون تماشاگر شد
آذری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
7
پاسخ
خواست ملت ایران از فدراسیون برخورد جدی با شعاردهندگان می باشد اولا هواداران اصیل پرسپولیس با معرفت هستند و فقط کری فوتبالی دارند و ثانیا اکثر شعاردهندگان افغانی هستند که هرچه سریع تر باید پس از محاکمه قضایی از کشور رانده شوند و خود پرسپولیس باید ضمن عذرخواهی از ملت بزرگ ایران و مخصوصا کریم که خودش ترک زبان هست با اندک هواداران بی شعور خود برخورد لازم را داشته باشد اینها مگر نمی دانند رییس جمهوری کشور ترک زبان هست و توهین علیه سران مملکت چه عواقبی دارد فدراسیون باید سریع تر برخورد لازم را به عمل اورد
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
9
9
پاسخ
خیلی خوبه
کناره گیری کنید و فوتبال را از این قدر حواشی ۲ سال اخیر تیم تان خلاص کنید
