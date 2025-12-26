میلی صفحه خبر لوگو بالا
راز لباس مشکی اوسمار فاش شد

سرمربی پرسپولیس پس از پیروزی برابر مس رفسنجان گفت: گلی که زدیم روی تمرینات بود، موضوعی که نگران کننده بود، کنترل نداشتن روی بازی در ادامه بود. در کمدم را باز می‌کنم و هر لباسی که تمیز و مرتب باشد را می‌پوشم.
راز لباس مشکی اوسمار فاش شد

تیم فوتبال مس رفسنجان در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر امروز (جمعه، ۵ دی) میزبان پرسپولیس بود که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود سرخ‌پوشان پایتخت به اتمام رسید.

به گزارش تابناک؛ اوسمار ویرا، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پس از بازی بیان کرد: بازی سختی بود، بازی‌های آخر نیم فصل سخت هستند. خداراشکر توانستیم سه امتیاز را بگیریم. گلی که زدیم روی تمرینات بود، موضوعی که نگران کننده بود، کنترل نداشتن روی بازی در ادامه بود. نیمه دوم بهتر شروع کردیم، اما یک یار بیشتر بودیم و باید از موقعیت‌ها استفاده می‌کردیم. نباید اجازه می‌دادیم حریف با یک یار کمتر نزدیک محوطه جریمه ما شود. در فوتبال هر امتیاز مهم است، در شش بازی امتیازات خوبی گرفتیم. در این لیگ سخت، امتیاز گرفتن سخت است. ما تلاش می‌کنیم امتیازات را برای قهرمانی در آخر فصل بگیریم.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: در چند بازی آخر نتوانستیم خوب گل بزنیم. هدف ما این است که پله پله جلو برویم. در بازی‌سازی خوب شده‌ایم و عملکرد خوبی داریم. مرحله بعدی رو به جلو رفتن و قبول کردن ریسک‌ها و انجام بازی تهاجمی است. تیم‌هایی که دارم دوست دارم رو به جلو باشد و تعداد گل‌های زیادی بزنیم.

اوسمار ویرا درباره علت برگزاری اردوی خارجی توسط تیم‌ها اظهار کرد: فقط مختص ایران نیست و همه تیم‌ها این کار را انجام می‌دهند و در کشور‌های دیگر اردو برگزار می‌کنند تا با مدل بازی آنها آشنا شوند.

سرمربی پرسپولیس درباره علت عصبانیت در کنار زمین و پوشیدن لباس مشکی اظهار کرد: رفتار و عصبانیت من برای عملکرد تیمم بود. امروز موفق نشدم خود را کنترل کنم. در کمدم را باز می‌کنم و هر لباسی که تمیز و مرتب باشد را می‌پوشم و به رنگ آن توجهی ندارم. آقایان وقتی تنها زندگی می‌کنند لباس‌های تمیز را فقط می‌پوشند.

