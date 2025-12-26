میلی صفحه خبر لوگو بالا
دختر خردسال مجری صداوسیما درگذشت

احمدرضا احمدی خبرنگار صداوسیما و مجری شبکه یک سیما با انتشار یک استوری خبر از درگذشت ارغوان دختر خردسال خود داد.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۸۷
| |
21542 بازدید
|
۱۲
دختر خردسال مجری صداوسیما درگذشت

به گزارش تابناک؛ احمدرضا احمدی خبرنگار صداوسیما و مجری شبکه یک سیما با انتشار یک استوری خبر از درگذشت ارغوان دختر خردسال خود داد.

این خبرنگار نوشت: انا لله و انا الیه راجعونیا زهرا (س)، شما از حالا براش مادری کنید.

گفتنی است احمدی در زمان دولت شهید رئیسی به عنوان مدیر کل اطلاع‌رسانی و خدمات کارشناسی دفتر محمد مخبر مشغول به خدمت بود.

استوری پیمان معادی در پی درگذشت شیرین یزدان‌بخش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
1
8
پاسخ
احمدرضا احمدی دیگه کیه؟
احمدرضا احمدی شاعر بود که سال 1402 هم فوت شده.
محمدرضا احمدی مجری شبکه 3 سیماست!
مجری شبکه یک هم اسمش عبدالرضا امیراحمدی بود!
یه سرچ بزنید تو گوگل خودتون قبل انتشار خبر!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
2
2
پاسخ
خیلی ناراحت کننده بود.علتش؟
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
2
5
پاسخ
خدا به پدر و مادرش صبر عطا کنه ... خبر تلخی بود ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
2
3
پاسخ
از خداوند قادر برای پدر و‌مادر و‌ خانواده داغدیده صبر مسئلت می کنم
fatemeh
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
2
3
پاسخ
چرا؟چه اتفای براش افتاده. خدا صبرخانواده اش بدهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
2
2
پاسخ
ای خدااا
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
3
1
پاسخ
الهی... الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انالله وانا الیه راجعون
خدا صبر مرحمت کنه واقعا ناراحت کننده ست
راضی به رضای خدا باشید و برای حضرت رقیه (س) گریه کنید
مستضعف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
3
پاسخ
غم هجران فرزند قابل تحمل نیست !! تسسلیت
ناشناس
|
Germany
|
۰۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
2
پاسخ
خدااورابیامرزد وروحش همیشه شاد علت مرگ چه بوده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
1
پاسخ
الله مع الصابرین .خدا به شما و خانواده محترم صبر دهد غم بزرگی است
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
