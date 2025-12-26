دختر خردسال مجری صداوسیما درگذشت
احمدرضا احمدی خبرنگار صداوسیما و مجری شبکه یک سیما با انتشار یک استوری خبر از درگذشت ارغوان دختر خردسال خود داد.
به گزارش تابناک؛ احمدرضا احمدی خبرنگار صداوسیما و مجری شبکه یک سیما با انتشار یک استوری خبر از درگذشت ارغوان دختر خردسال خود داد.
این خبرنگار نوشت: انا لله و انا الیه راجعونیا زهرا (س)، شما از حالا براش مادری کنید.
گفتنی است احمدی در زمان دولت شهید رئیسی به عنوان مدیر کل اطلاعرسانی و خدمات کارشناسی دفتر محمد مخبر مشغول به خدمت بود.
احمدرضا احمدی دیگه کیه؟
احمدرضا احمدی شاعر بود که سال 1402 هم فوت شده.
محمدرضا احمدی مجری شبکه 3 سیماست!
مجری شبکه یک هم اسمش عبدالرضا امیراحمدی بود!
یه سرچ بزنید تو گوگل خودتون قبل انتشار خبر!
از خداوند قادر برای پدر ومادر و خانواده داغدیده صبر مسئلت می کنم
الهی... الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انالله وانا الیه راجعون
خدا صبر مرحمت کنه واقعا ناراحت کننده ست
راضی به رضای خدا باشید و برای حضرت رقیه (س) گریه کنید
