دختر خردسال مجری صداوسیما درگذشت

به گزارش تابناک؛ احمدرضا احمدی خبرنگار صداوسیما و مجری شبکه یک سیما با انتشار یک استوری خبر از درگذشت ارغوان دختر خردسال خود داد.

این خبرنگار نوشت: انا لله و انا الیه راجعونیا زهرا (س)، شما از حالا براش مادری کنید.

گفتنی است احمدی در زمان دولت شهید رئیسی به عنوان مدیر کل اطلاع‌رسانی و خدمات کارشناسی دفتر محمد مخبر مشغول به خدمت بود.