رونالدو در راه تهران یا اصفهان؟
با صعود استقلال و سپاهان از مرحله گروهی سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، حالا ایران دو نماینده در این دور از پیکارها دارد و هر دو تیم در انتظار برگزاری مراسم قرعهکشی هستند تا مشخص شود با چه حریفی روبهرو خواهند شد.
به گزارش تابناک؛ سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار اطلاعیهای نوشت: شانزده تیم باقیمانده در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا سطح دو (ACL Two) فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵، روز سهشنبه ۳۰ دسامبر (۹ دی) از ساعت ۱۵ به وقت محلی، در مراسم قرعهکشی مرحله حذفی، حریفان خود را خواهند شناخت. این مراسم در کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC House) در کوالالامپور برگزار میشود.
در پایان مرحله گروهی که روز چهارشنبه به اتمام رسید، هشت تیم از منطقه غرب و هشت تیم از منطقه شرق موفق شدند به مرحله یکهشتم نهایی راه پیدا کنند تا در بیستویکمین دوره دومین تورنمنت باشگاهی مردان قاره آسیا، سهمیه حضور در مرحله حذفی را به دست آورده و شانس خود برای رسیدن به قهرمانی را زنده نگه دارند.
در مراسم قرعهکشی، تیمهای هر منطقه در دو گلدان قرار میگیرند؛ گلدان شماره یک شامل تیمهای صدرنشین گروهها و گلدان شماره دو شامل تیمهای دوم گروهها خواهد بود که به شرح زیر است:
منطقه غرب
گلدان ۱: الوصل (امارات)، الاهلی قطر (قطر)، الحسین (اردن)، النصر (عربستان)
گلدان ۲: استقلال تهران (ایران)، آرکاداغ (ترکمنستان)، سپاهان (ایران)، الزوراء (عراق)
منطقه شرق
گلدان ۱: مکآرتور (استرالیا)، گامبا اوزاکا (ژاپن)، پرسِب باندونگ (اندونزی)، تمپینز روورز (سنگاپور)
گلدان ۲: کنگ آن هانوی (ویتنام)، راچابوری (تایلند)، بانکوک یونایتد (تایلند)، پوهانگ استیلرز (کرهجنوبی)
طبق قوانین قرعهکشی، تیمهایی که در مرحله گروهی همگروه بودهاند، مقابل یکدیگر قرار نخواهند گرفت. این اصل «حفاظت گروهی» توسط نرمافزار قرعهکشی تضمین میشود و همچنین از بروز بنبستهای احتمالی در روند قرعه جلوگیری خواهد کرد.
این بدان معناست که احتمال تقابل استقلال یا سپاهان با تیم قدرتمند النصر بالاست و از لحاظ ریاضی، ۶۶ درصد امکان دارد که کریستیانو رونالدو در مرحله یک هشتم نهایی به ایران سفر کند. از آنجایی که النصر در گروه خود صدرنشین شده، در نتیجه این تیم در دور رفت مهمان خواهد بود و اگر این تیم با یکی از نمایندگان ایران روبهرو شود، فوقستاره پرتغالی در یکی از تاریخهای ۲۱ یا ۲۲ بهمن به تهران یا اصفهان سفر خواهد کرد.
به هر شکل در روز ۹ دی تکلیف دیدارهای این دور از مسابقات مشخص خواهد شد و باید دید که النصر به مصاف تیمی از کشورمان میرود یا خیر. برنامه مراحل حذفی را نیز در زیر مرور میکنیم:
برنامه بازیها در منطقه غرب:
دور رفت یکهشتم نهایی: ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۴۰۴
دور برگشت یکهشتم نهایی: ۲۸ و ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
دور رفت یکچهارم نهایی: ۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۴۰۴
دور برگشت یکچهارم نهایی: ۱۹ و ۲۰ اسفند ۱۴۰۴
دور رفت و برگشت نیمهنهایی: ۱۸ و ۲۵ فروردین ۱۴۰۵
فینال یکمرحلهای «غرب مقابل شرق»: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰