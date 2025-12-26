رهبر انصارالله یمن: درگیری با اسراییل حتمی است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله و رهبر انقلاب یمن، در سخنانی به مناسبت فرارسیدن اولین جمعه ماه رجب، این روز را از بزرگ‌ترین و مبارک‌ترین مناسبت‌های اسلامی توصیف کرد و با تبریک این مناسبت به ملت یمن، آن را نماد شکرگزاری نسبت به نعمت بزرگ هدایت به اسلام دانست.وی با تأکید بر جایگاه معنوی جمعه رجب، این مناسبت را نقطه‌ای الهام‌بخش برای ملت یمن برشمرد که نقش مهمی در تقویت هویت ایمانی و وابستگی اسلامی دارد و به ملت یمن کمک می‌کند در برابر تلاش‌های هدفمند برای تضعیف این هویت ایستادگی کند.رهبر انقلاب یمن با اشاره به اهمیت میدان مبارزه فکری و فرهنگی، تصریح کرد که نبرد در سطح هویت و اندیشه، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رویارویی با دشمنان است و نباید از آن غفلت شود.وی با بیان این‌که جمعه رجب شایسته شادمانی، افتخار و بزرگداشت است، این مناسبت را نماد وابستگی اصیل و ویژه ملت یمن به اسلام معرفی کرد و افزود که نسل کنونی مسئولیت دارد این وابستگی را از طریق تربیت ایمانی و پایبندی به اصول دینی، مستحکم‌تر کند.رهبر انصارالله همچنین با هشدار نسبت به تلاش‌های جریان نفاق در امت اسلامی، گفت که این جریان به‌دنبال مسخ هویت ایمانی امت و تبدیل آن به امتی مطیع دشمنان، تسلیم طاغوت و استکبار است.وی جریان نفاق را وابستگی‌ای توخالی و فاقد صداقت در عمل و موضع‌گیری دانست و تأکید کرد که رهایی از بندگی طاغوت و پیوند کامل با مسیر الهی، از مهم‌ترین شاخص‌های وابستگی حقیقی ایمانی به شمار می‌رود.

سید عبدالملک الحوثی با اشاره به آنچه «جنگ نرم، شیطانی و گمراه‌کننده» خواند، هشدار داد که این جنگ با هدف منحرف کردن انسان مسلمان از هویت و وابستگی ایمانی او در جریان است و مقابله آگاهانه با آن، مسئولیتی همگانی به شمار می‌رود.رهبر انصارالله با اشاره به ماهیت طاغوت عصر حاضر، گفت این طاغوت که در قالب یهود، صهیونیسم جهانی، آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس و مزدوران آن‌ها نمود یافته است، خطرناک‌ترین و ستمگرترین طاغوت در طول تاریخ بشریت محسوب می‌شود.وی افزود که طاغوت عصر، مجموعه‌ای از انواع ظلم، فساد، جنایت و انحراف از فطرت و ارزش‌های انسانی و الهی را در خود گرد آورده و با برخورداری از امکانات و ابزارهایی بی‌سابقه در تاریخ، می‌کوشد رذایل و مفاسد را گسترش دهد و آن‌ها را به وضعیتی فراگیر در جوامع انسانی تبدیل کند.سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، با هشدار نسبت به جنگ گسترده علیه قرآن کریم، تأکید کرد که یهودیان به همراه صهیونیسم جهانی به‌صورت سازمان‌یافته علیه قرآن اقدام می‌کنند و در تلاش هستند امت اسلامی را از این کتاب آسمانی جدا کنند.او با بیان این‌که یهود و صهیونیسم جهانی قرآن کریم را هدف قرار داده‌اند، تصریح کرد: «قرآن کریم تنها پناهگاهی است که از جوامع بشری حفاظت می‌کند و به همین دلیل مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است.»رهبر انقلاب یمن با اشاره به ابعاد عمیق این دشمنی افزود: «دشمنان با همه ابزارها و روش‌ها قرآن کریم را هدف قرار می‌دهند، زیرا به‌خوبی می‌دانند که این کتاب الهی پیوندی اساسی میان انسان‌ها و خداوند برقرار می‌کند.»

نظامی آموزشی سعودیاو با انتقاد شدید از تغییرات فرهنگی در نظام‌های آموزشی برخی کشورهای عربی، اعلام کرد که نظام حاکم بر عربستان در رویکرد آموزشی خود با صهیونیسم پیوند خورده است، موضوعی که به گفته او در دیگر حکومت‌های عربی نیز مشاهده می‌شود.رهبر انقلاب یمن با اشاره به تغییر معیارهای فکری و فرهنگی افزود: «امروز آنچه بر فرهنگ، نگرش‌ها و محتوای آموزشی در عربستان و برخی نظام‌های دیگر حاکم شده، معیار غربی است و همین معیار مبنای تدوین برنامه‌های آموزشی آن‌ها قرار گرفته است.»وی ادامه داد: «در شماری از این دولت‌ها، معیار صهیونیستی، آمریکایی و غربیِ اسرائیلی به مرتبه‌ای بالاتر از قرآن کریم ارتقا داده شده است.»رهبر جنبش انصارالله همچنین به تحریف هدفمند آموزه‌های دینی در نظام‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: «دشمنان آیات قرآن کریم را از کتاب‌های درسی حذف می‌کنند، معانی را تحریف می‌سازند و مفاهیم اساسی در اسلام و ایمان را به حاشیه می‌رانند و از ذهن نسل‌ها دور می‌کنند.»وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مفهوم جهاد خاطرنشان کرد: «وقتی از جهاد در راه خدا سخن می‌گوییم، باید آگاه باشیم که ما امتی هدف قرارگرفته، تحت جنگ و مورد تجاوز هستیم.»سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، با تشریح ابعاد طرح‌های دشمنان در منطقه، تأکید کرد که تحرکات آن‌ها کاملاً آشکار است و خودشان نیز به‌صراحت اهدافشان را اعلام می‌کنند، به‌ویژه زمانی که از «تغییر خاورمیانه» سخن می‌گویند.به گزارش شبکه المسیره، رهبر انقلاب یمن گفت: «دشمنان در منطقه ما به‌طور کاملاً آشکار حرکت می‌کنند و هنگامی که درباره «تغییر خاورمیانه» صحبت می‌کنند، بی‌پرده آنچه را می‌خواهند بیان می‌کنند.»

پروژه اسرائیل بزرگسید عبدالملک الحوثی با اشاره به پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» تصریح کرد: «طرح «اسرائیل بزرگ» با هدف به تسلیم کشاندن ملت‌های منطقه در برابر جنایتکارترین و بدترین دشمن مطرح می‌شود، فاجعه‌بارتر از آن این است که امت اسلامی چنین وضعیتی را بپذیرد.»وی با هشدار نسبت به خطر «معادله مباح دانستن» افزود: «دشمنان در پی آن هستند که معادله حلال شمردن جان و خون ملت‌ها پذیرفته شود، این مسئله‌ای بسیار خطرناک است و ابزارهای آنان از جریان نفاق در درون امت اسلامی، نقش همکاران آن‌ها را در این مسیر ایفا می‌کنند.»رهبر جنبش انصارالله ادامه داد: «جریان نفاق در امت تلاش می‌کند معادله مباح دانستن به امری پذیرفته‌شده تبدیل شود، به‌گونه‌ای که ملت‌ها بپذیرند صهیونیست‌ها هر طور که می‌خواهند آن‌ها را بکشند و این کشتار به مسئله‌ای روزمره تبدیل شود.»سید عبدالملک الحوثی تأکید کرد: «در برابر قتل و تجاوز، دشمنان می‌خواهند هیچ واکنشی وجود نداشته باشد و این جنایات به امری عادی و قابل قبول تبدیل شود.»وی با ابراز تأسف شدید گفت: «فضای سرزنش و مقصر جلوه دادن کسانی که به این معادله اعتراض می‌کنند، همچنان ادامه دارد و این مسئله بسیار تأسف‌بار است.»رهبر انقلاب یمن با اشاره به نقش آمریکا و غرب در این جنایات تصریح کرد: «دشمن صهیونیستی با مشارکت آمریکا و پشتیبانی مستمر و پیوسته غرب، به جنایات خود در فلسطین و لبنان ادامه می‌دهد و وضعیت سوریه نیز در همین چارچوب صورت می‌گیرد.»سید عبدالملک الحوثی در ادامهب ه وضعیت فلسطین اشغالی اشاره کرده و گفت: «دشمن صهیونیستی به‌صورت روزانه به حرمت مسجدالاقصی، که از بزرگ‌ترین مقدسات مسلمانان به‌شمار می‌آید، تعرض می‌کند.»

سید عبدالملک الحوثی با اشاره به وضعیت اسرای فلسطینی گفت: «شکنجه اسیران در زندان‌های دشمن همچنان ادامه دارد، آن هم به شکلی بسیار دردناک و عمیقاً اندوه‌بار.»وی همچنین به اظهارات و اقدامات «بن‌گویر» اشاره کرد و گفت: «تلاش جنایتکارانه بن‌گویر برای احاطه بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با برکه‌هایی که در آن تمساح نگهداری شود، نمونه‌ای آشکار از اوج‌گیری جنایت و طغیان است.»رهبر انقلاب یمن در ادامه افزود: «جنایات دشمن صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی ادامه دارد و این جنایات شامل هتک حرمت‌ها، ویران کردن خانه‌ها و منازل، یورش، غارت و چپاول است.»سید عبدالملک الحوثی تصریح کرد: «روند کوچ اجباری در کرانه باختری به‌شدت فعال است، همان‌گونه که این روند در نوار غزه نیز جریان دارد.»وی با اشاره به غارت منابع فلسطین گفت: «تمام ثروت‌های فلسطین به غارت رفته است و تأسف‌بار آن‌که برخی کشورهای عربی به مشتریانی تبدیل شده‌اند که از دشمن صهیونیستی همان ثروت‌های غارت‌شده ملت فلسطین را خریداری می‌کنند.»

تسلیم شدن راه‌حل مشکلات نیست، به ونزوئلا نگاه کنیدرهبر انقلاب یمن، با انتقاد شدید از جریان‌های همسو با دشمنان امت اسلامی، تأکید کرد که نیروهای نفاق، به‌همراه افراد ساده‌لوح و فریب‌خورده، گمان می‌کنند راه‌حل مشکلات در «تسلیم مطلق» در برابر آمریکا و دشمن صهیونیستی است.سید عبدالملک الحوثی با اشاره به سیاست‌های آمریکا در قبال ونزوئلا تصریح کرد: «به آنچه آمریکا در برخورد با ونزوئلا انجام می‌دهد نگاه کنید؛ آمریکا به‌طور مستمر یک‌سوم نفت تولیدی ونزوئلا را غارت می‌کند و به همین هم بسنده نکرده است.»وی افزود: «آمریکا به‌دنبال سیطره کامل بر بزرگ‌ترین ذخایر نفتی ونزوئلا است.»رهبر جنبش انصارالله با افشای بهانه‌سازی‌های آمریکا خاطرنشان کرد: «آمریکا با عنوان «مبارزه با مواد مخدر در ونزوئلا» وارد می‌شود، در حالی که خود بزرگ‌ترین کشور قاچاقچی و تاجر مواد مخدر در جهان است.»سید عبدالملک الحوثی ادامه داد: «آمریکا عنوان «مبارزه با مواد مخدر در ونزوئلا» را به بهانه‌ای برای تلاش جهت تسلط بر این کشور تبدیل کرده است.»وی با لحنی صریح گفت: «آمریکا با دزدی دریایی، اوباش‌گری، جاسوسی، غارت و به‌صورت کاملاً آشکار، در پی تسلط بر ثروت نفتی ونزوئلا است.»رهبر انقلاب یمن با توصیف ماهیت واقعی این محور افزود: «ما با نیروهایی شیطانی، ستمگر و جنایتکار روبه‌رو هستیم؛ آمریکا، اسرائیل و صهیونیسم جهانیِ طمع‌کار و مستکبر که به هیچ پیمان و تعهدی پایبند نیستند.»وی با اشاره به نقش جریان‌های وابسته در داخل امت اسلامی گفت: «عوامل صهیونیسم تلاش می‌کنند نگاه‌ها را از خودشان و از بسیج علیه آن‌ها منحرف کنند و می‌کوشند امت را برای دشمنان رام و مطیع سازند، که این ظلمی بزرگ و اهانتی سنگین به امت اسلامی است.»

رهبر جنبش انصارالله افزود: «عوامل صهیونیسم همواره در پی توجیه همه اقدامات دشمن هستند و همیشـه مظلومان آزاده این امت را مورد سرزنش قرار می‌دهند.»سید عبدالملک الحوثی با اشاره به پروژه خلع سلاح مقاومت گفت: «همواره می‌شنویم که عوامل صهیونیسم درباره سلاح حزب‌الله در لبنان و مجاهدان فلسطین سخن می‌گویند، یعنی همان سلاحی که برای دفاع در برابر دشمن به‌کار می‌رود.»وی ادامه داد: «به‌طور کلی، بحث خلع سلاح با این هدف مطرح می‌شود که هر گروهی از این امت از ابزار دفاعی خود محروم شود، تا دیگر نتواند در برابر تجاوز، سلطه‌گری و طغیان آمریکایی و اسرائیلی ایستادگی کند.»رهبر انقلاب یمن تصریح کرد: «اما برای کسانی که تسلیم آمریکا و اسرائیل می‌شوند، داشتن سلاح مجاز است، سلاحی که در خدمت منافع آمریکا و اسرائیل قرار می‌گیرد و برای فروپاشی امت از درون و نابودی آن به‌کار می‌رود.»سید عبدالملک الحوثی در ادامه به وضعیت سوریه اشاره کرد و گفت: «الگوی سوریه در ارتباط با گروه‌هایی که بر این کشور مسلط شده‌اند، کاملاً روشن است؛ آن‌ها دشمنی‌ای با «اسرائیل» ندارند و در پی عادی‌سازی روابط با دشمن صهیونیستی هستند.»وی افزود: «با توجه به تلاش این گروه‌ها برای عادی‌سازی با دشمن، پذیرفتنی نیست که آن‌ها در جنوب سوریه و دیگر مناطق، سلاح در اختیار داشته باشند.»

رهبر جنبش انصارالله یمن، با اشاره به وابستگی ساختاری برخی دولت‌های عربی در حوزه تسلیحاتی، تأکید کرد که حتی خرید سلاح‌های پیشرفته نیز به‌معنای استقلال نیست، زیرا بهره‌برداری و کنترل این سلاح‌ها مستقیماً در اختیار آمریکاست.رهبر انقلاب یمن گفت: «زمانی که برخی دولت‌های عربی برای خرید سلاح‌های پیشرفته اقدام می‌کنند، همان سلاح‌ها در نحوه استفاده و کنترل، مستقیماً زیر نظر و اختیار آمریکاست.»وی با اشاره به حمایت تسلیحاتی آمریکا تصریح کرد: «پل هوایی میان آمریکا و دشمن صهیونیستی به‌طور مداوم ادامه دارد و انبارهای سلاح در فلسطین اشغالی و سراسر منطقه در حال تکمیل و تجهیز است.»رهبر جنبش انصارالله هشدار داد: «دشمن صهیونیستی با مشارکت آمریکا خود را برای تشدید تنش‌ها و دورهای جدیدی از تجاوز آماده می‌کند و آشکارا نیز به آن تهدید می‌کند.»سید عبدالملک الحوثی افزود: «دشمن صهیونیستی رسماً اعلام می‌کند که تحرکاتش در چارچوب پروژه موسوم به «تغییر خاورمیانه» انجام می‌شود.»درگیری با دشمن صهیونیستی حتمی استوی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر قطعیت درگیری‌های پیش رو گفت: «دورهای آینده مقابله با دشمن صهیونیستی حتمی است و در این‌باره هیچ تردیدی وجود ندارد، از این‌رو امت اسلامی باید در وضعیت بیداری کامل قرار داشته باشد.»رهبر انقلاب یمن خاطرنشان کرد: «لازم است همواره در حالت بیداری مستمر، با روحیه جهادی بالا و با درک عمیق مسئولیت‌هایمان قرار داشته باشیم.»سید عبدالملک الحوثی تأکید کرد: «آنچه ما را حفظ می‌کند، حرکت بر اساس مسیر الهی در آمادگی و مقابله با جنایت‌کاری و تجاوز دشمنان است، همان‌گونه که خداوند ماهیت واقعی آنان را برای ما آشکار کرده است.»