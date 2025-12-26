اسناد پرسپولیس هک شد؟
شایعه هکشدن باشگاه پرسپولیس و لورفتن بخشی از اسناد این باشگاه به گوش میرسد.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۸۴| |
1617 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در شبی که تیم پرسپولیس با برد مقابل مس رفسنجان به صدر جدول لیگ برتر صعود کرد، خبری عجیب از این باشگاه منتشر شده که احتمالاً باعث شود تا حواشی دراینخصوص به راه بیفتد.یک گروه هکری ادعا کرده باشگاه پرسپولیس را هک کرده و نزدیک به ۱۰۰ قرارداد و مدارک مهم این باشگاه در اختیار این گروه قرار گرفته و برای فروش گذاشته است. البته در این زمینه با یکی دو مسئول باشگاه پرسپولیس تماس گرفتیم تا صحتوسقم این ماجرا مشخص شود که مسئولان باشگاه از این موضوع اظهار بیاطلاعی کردند.
باید دید که مسئولان IT باشگاه پرسپولیس در خصوص این موضوع چه صحبتی انجام خواهند داد و آیا هک شدن بخشی از اسناد و قراردادهای باشگاه را تأیید خواهند کرد یا نه.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟