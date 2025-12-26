میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لشکرکشی رژیم صهیونیستی به شهر قباطیه کرانه باختری

یگان‌هایی از نیروهای ویژه «دووفدوفان»، چتربازان و پلیس رژیم صهیونیستی وارد شهر قباطیه در شمال کرانه باختری شده‌اند و خود را برای اجرای عملیاتی گسترده آماده می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۸۲
| |
1487 بازدید
لشکرکشی رژیم صهیونیستی به شهر قباطیه کرانه باختری

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم ادعا کردند، عامل عملیات بیسان یک مقیم غیرقانونی بوده که سال‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی مشغول به کار بوده است.

بر اساس این گزارش، همچنین نیرو‌های هوایی رژیم صهیونیستی برای پشتیبانی و انجام مأموریت‌های شناسایی بر فراز مناطق جنین و قباطیه مستقر شده‌اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که نیرو‌هایی از یگان‌های مختلف در حال محاصره قباطیه و ایجاد ایست‌های بازرسی در اطراف این منطقه هستند و منابع نظامی از آمادگی برای محاصره کامل این شهر و عملیات وسیع خبر می‌دهند.

در همین راستا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیرو‌های ارتش این رژیم به منزل عامل عملیات بیسان در قباطیه یورش برده‌اند.

وزنامه یدیعوت آحارونوت نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که ارتش این رژیم همزمان با یورش به قباطیه، نیرو‌هایی را در شمال کرانه باختری و منطقه غور اردن برای تأمین امنیت دیوار حائل و حفاظت از شهرک‌ها مستقر کرده است.

پایگاه خبری «واللا» نیز به نقل از یک منبع نظامی صهیونیست اعلام کرد که نیرو‌های مهندسی ارتش رژیم صهیونیستی عملیات بررسی منزل عامل عملیات بیسان را با هدف آماده‌سازی برای تخریب آن آغاز کرده‌اند.

این منبع افزود: ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی (شاباک) پس از یورش به منزل مذکور، اعضای خانواده عامل عملیات را مورد بازجویی قرار داده‌اند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی با اعزام یک بولدوزر نظامی به همراه خودرو‌های زرهی از اردوگاه جنین به سمت قباطیه در حال پیشروی است.

در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز بدون اشاره به جنایت چندین دهه این رژیم در حق مردم فلسطین مدعی شد: دولت اسرائیل به تلاش‌های خود برای ناکام گذاشتن هر فردی که قصد آسیب رساندن به ساکنان اسرائیل را دارد، ادامه خواهد داد.

وی همچنین اذعان کرد که با وجود اجرای عملیات‌های متعدد برای مقابله با آنچه «تروریسم» خواند، این رژیم هر از گاهی شاهد اقدامات خونین بوده است.

به گزارش ایرنا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در حمله نیرو‌های مقاومت با سلاح سرد و عملیات زیرگیری با خودرو در کرانه باختری دو تن کشته و دست‌کم ۶ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس اعلام سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی، این عملیات در سه نقطه مختلف در بیسان رخ داده است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که عامل عملیات از شهر قباطیه در استان جنین بوده است.

در همین حال، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع در سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) گزارش داد که عامل این عملیات احمد ابو الرب نام دارد که وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لشکرکشی کرانه باختری رژیم صهیونیستی عملیات بیسان محاصره
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رهبر انصارالله یمن: درگیری با اسراییل حتمی است
مقام امنیتی تل‌آویو استعفا کرد
نتانیاهو دوباره برای ایران خط و نشان کشید
افشای نقش پنهانی روسیه بین اسرائیل و سوریه!
اعتراض صهیونیست‌های متهم به جاسوسی برای ایران
وقاحت آشکار تل‌آویو؛ هرگز از غزه خارج نمی‌شویم
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۲۶ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005ehG
tabnak.ir/005ehG