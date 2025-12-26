لشکرکشی رژیم صهیونیستی به شهر قباطیه کرانه باختری
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رسانههای رژیم صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم ادعا کردند، عامل عملیات بیسان یک مقیم غیرقانونی بوده که سالها در داخل سرزمینهای اشغالی مشغول به کار بوده است.
بر اساس این گزارش، همچنین نیروهای هوایی رژیم صهیونیستی برای پشتیبانی و انجام مأموریتهای شناسایی بر فراز مناطق جنین و قباطیه مستقر شدهاند.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که نیروهایی از یگانهای مختلف در حال محاصره قباطیه و ایجاد ایستهای بازرسی در اطراف این منطقه هستند و منابع نظامی از آمادگی برای محاصره کامل این شهر و عملیات وسیع خبر میدهند.
در همین راستا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروهای ارتش این رژیم به منزل عامل عملیات بیسان در قباطیه یورش بردهاند.
وزنامه یدیعوت آحارونوت نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که ارتش این رژیم همزمان با یورش به قباطیه، نیروهایی را در شمال کرانه باختری و منطقه غور اردن برای تأمین امنیت دیوار حائل و حفاظت از شهرکها مستقر کرده است.
پایگاه خبری «واللا» نیز به نقل از یک منبع نظامی صهیونیست اعلام کرد که نیروهای مهندسی ارتش رژیم صهیونیستی عملیات بررسی منزل عامل عملیات بیسان را با هدف آمادهسازی برای تخریب آن آغاز کردهاند.
این منبع افزود: ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی (شاباک) پس از یورش به منزل مذکور، اعضای خانواده عامل عملیات را مورد بازجویی قرار دادهاند.
خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی با اعزام یک بولدوزر نظامی به همراه خودروهای زرهی از اردوگاه جنین به سمت قباطیه در حال پیشروی است.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز بدون اشاره به جنایت چندین دهه این رژیم در حق مردم فلسطین مدعی شد: دولت اسرائیل به تلاشهای خود برای ناکام گذاشتن هر فردی که قصد آسیب رساندن به ساکنان اسرائیل را دارد، ادامه خواهد داد.
وی همچنین اذعان کرد که با وجود اجرای عملیاتهای متعدد برای مقابله با آنچه «تروریسم» خواند، این رژیم هر از گاهی شاهد اقدامات خونین بوده است.
به گزارش ایرنا، رسانههای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در حمله نیروهای مقاومت با سلاح سرد و عملیات زیرگیری با خودرو در کرانه باختری دو تن کشته و دستکم ۶ تن دیگر زخمی شدند.
بر اساس اعلام سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی، این عملیات در سه نقطه مختلف در بیسان رخ داده است.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که عامل عملیات از شهر قباطیه در استان جنین بوده است.
در همین حال، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع در سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) گزارش داد که عامل این عملیات احمد ابو الرب نام دارد که وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین است.