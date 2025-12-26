جزئیات طرح زوج و فرد در تهران
به گزارش تابناک به نقل از پلیس راهور تهران بزرگ، سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز جمعه گفت: علیرغم اینکه تردد زوج و فرد توسط دوربینهای شهرداری مستقر در سطح شهر رصد و پایش میشوند، پلیس راهور تهران بزرگ نیز با استقرار تیمهای گشتی در ورودیها و گلوگاههای مورد نظر در سطح شهر نسبت به رصد تخلف خودروهایی که زوج و فرد را رعایت نمیکنند، و نیز نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا هم اقدام میکند.
به گفته وی تردد سرویسهای مدارسی که قبلا مجوز دریافت کرده بودند نیز بلامانع است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: تردد کلیه کامیونها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر تا ۲۴ ساعت آینده به استثنای وسایل مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کردهاند و با مجوز پلیس، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع شد.
وی ادامه داد: همچنین خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران میتوانند تردد کنند و صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.