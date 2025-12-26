سقف پاداش پایانخدمت بازنشستگان اعلام شد
سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان دولت که در سال گذشته ۵۵۰ میلیون تومان بود، امسال با ۱۸ درصد رشد به ۶۵۰ میلیون تومان رسید.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ «ذبیح الله سلمانی» معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در گفتگویی درباره افزایش سقف پاداش بازنشستگان صندوق کشوری خبر داد.
طبق اظهارنظر این مقام مسئول، سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاههای دولتی که در سال گذشته ۵۵۰ میلیون تومان بود، در سال ۱۴۰۴ با ۱۸ درصد رشد به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است.
