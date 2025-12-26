میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازگشت حسن یزدانی به اردوی تیم‌ملی

حسن یزدانی پس از بازگشت به میادین در لیگ برتر کشتی، قرار است در اولین اردوی تیم ملی که اواخر دی برگزار می شود، حاضر شود.
بازگشت حسن یزدانی به اردوی تیم‌ملی

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد از دعوت حسن یزدانی به اولین اردوی تیم ملی کشتی آزاد در اواخر دی ماه خبر داد.

پژمان درستکار با اعلام این مطلب، گفت: ما تا پایان سال ۴ رویداد جام یاشاردوغو در ترکیه، مسابقات رنکینگ کرواسی، جام یاریگین روسیه و تورنمنت رنکینگ آلبانی را در پیش داریم و اوایل سایل آینده نیز مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می شود و عملکرد کشتی گیران در این ۵ رویداد ترکیب نهایی را برای بازی های آسیایی و مسابقات قهرمانی جهان مشخص خواهد کرد.

وی افزود: تمامی مدال آوران ما باید از اردوی اول در تمرینات تیم ملی حاضر شوند تا در این تورنمنت ها محک بخورند. اینکه نفرات ما در چه تورنمنتی محک بخورند طی روزهای آینده مشخص خواهد شد.

