فردا مدارس ابتدایی و‌ متوسطه اول البرز مجازی شد

به گزارش تابناک؛ استانداری البرز اعلام کرد: فردا شنبه ۶ دی ماه مقاطع تحصیلی متوسطه اول و ابتدایی غیرحضوری خواهد بود. همچنین مهدکودک و پیش‌دبستانی‌ها نیز تعطیل هستند.

مقاطع بالاتر اعم از متوسطه دوم، مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.