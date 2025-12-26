فردا مدارس ابتدایی و متوسطه اول البرز مجازی شد
فردا شنبه ۶ دی ماه مقاطع تحصیلی متوسطه اول و ابتدایی غیرحضوری خواهد بود. همچنین مهدکودک و پیشدبستانیها نیز تعطیل هستند.
به گزارش تابناک؛ استانداری البرز اعلام کرد: فردا شنبه ۶ دی ماه مقاطع تحصیلی متوسطه اول و ابتدایی غیرحضوری خواهد بود. همچنین مهدکودک و پیشدبستانیها نیز تعطیل هستند.
مقاطع بالاتر اعم از متوسطه دوم، مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.
