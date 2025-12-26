واکنش خضریان به خرید ۱۰ هزار خانه از سوی دولت

خضریان گفت: دولت نباید به‌جای خانه‌دار کردن مردم خود به دنبال صاحب‌خانه شدن باشد.

به گزارش تابناک، علی خضریان، نماینده مجلش در واکنش به اعلام آغاز خرید ۱۰ هزار مسکن استیجاری از سوی دولت با انتشار ویدئویی اظهار داشت:

وزارت راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده که به دنبال خرید واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ برای اجاره به مستأجران است، این وزارتخانه بیان کرده که مقرر است تا پایان امسال ۱۰ هزار واحد مسکونی و ظرف ۳ سال آینده ۷۵ هزار واحد برای این موضوع در نظر گرفته شود.

این اقدام عرضه و تقاضا را در بازار مسکن به هم می‌ریزد و موجب گرانی بیشتر می‌شود، زیرا در حال حاضر ۷ میلیون مستأجر در کشور وجود دارند که تعداد واحدهایی که مدنظر وزارت راه است نه‌تنها کمکی به مستأجران نمی‌کند، بلکه موجب ایجاد رانت برای بخشی از مستأجران می‌شود.

منابع مورد نیاز این اقدام از مولدسازی تأمین می‌شود حال‌آنکه این منابع باید برای عموم جامعه استفاده شود نه اینکه دوباره تبدیل به ملک شود.

اگر هزینه تأمین یک واحد را ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شود به جای صرف این هزینه برای خرید یک واحد استیجاری می‌توان، با همان منابع مالی، زمین‌های آماده‌سازی شده و دارای خدمات زیربنایی در اختیار حدود ۱۵ خانواده قرار داد تا به جای کمک به اجاره یک خانوار، ۱۵ خانوار را خانه‌دار کرد.