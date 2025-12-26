جاده چالوس یکطرفه شد

مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور یک طرفه شده است.

بر اساس گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و همچنین آزادراه تهران-شمال برای تخلیه ترافیک مسدود شده و این محور یک‌طرفه شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ تردد در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در محدوده‌های سیاه‌بیشه نیز نیمه‌سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز و برخی محدوده‌های محور سوادکوه از جمله سه‌راهی چلاو تا بایجان، ترافیک در وضعیت نیمه‌سنگین قرار دارد.

پلیس راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواسته است ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از عجله در تردد خودداری کرده و با توجه به محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی لازم برای سفرهای خود داشته باشند.

