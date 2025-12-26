میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چگونه یک پلتفرم مسیر موفقیت را سریع طی می کند؟!

پلتفرم ها چگونه می توانند در رقابت سنگین شکل گرفته، مسیر موفقیت را سریع تر طی کرده و جایگاهی مناسب پیدا کنند؟
کد خبر: ۱۳۴۸۰۵۸
| |
841 بازدید

چگونه یک پلتفرم مسیر موفقیت را سریع طی می کند؟!

در تمام دنیا مرسوم است که در سریال‌سازی به سراغ چهره‌های تازه نفس و آینده‌دار می‌روند و سریال‌سازی در شبکه‌‌های دولتی و خصوصی با ستاره‌سازی همراه است.
به گزارش تابناک،  چهر‌ه‌هایی که در سریا‌ل‌ها مطرح می‌شود در موقعیتی تازه قرار می‌گیرند و می‌توانند در مدیوم‌ سینما نیز موقعیتی متفاوت را تجربه کنند و چه بسا به یک ستاره محبوب بدل شوند. اما در طول ۱۵ سال سریال سازی در شبکه نمایش خانگی این ستاره‌های مطرح سینمایی بودند که بازوی تولیدات شدند و در عصر پلتفرم‌ها نیز دقیقا برخلاف جریان جهانی ستارگان گران قیمت برای ایجاد جذابیت و جذب مخاطب در سریال‌ها حضور پیدا کردند. این روند به نحوی ادامه پیدا کرد که پروسه تولید فیلم‌های سینمایی و همچین سریال‌ها با فقر بازیگر مطرح مواجه شد. از طرفی به علت عدم تولید چهر‌ه‌های جوان و تازه نفس گاها برخی از بازیگران مطرح نقش‌های ۱۰ الی ۲۰ سال پایین‌تر از سن فعلی خود را ایفا می‌کنند.
 
در چنین شرایط پلتفرمی همانند شیدا با تولید سریال‌های افتتاحیه خود همچون «آبان»، «بامداد خمار» و «مو به مو» طبق فرمول‌های جهانی به سراغ ستارگان گران‌ قیمت برای تمام نقش‌ها نرفته و حتی شخصیت‌های اصلی را به چهر‌ه‌های جوان و تازه نفس سپرده است. این رویکرد شیدا در راستای تولید منابع انسانی و ستاره‌ ساز برای سینماست. علاوه بر این برآورد هزینه تولیدات کاهش می‌یابد و سازندگان می‌توان بودجه و زمان‌بندی مفیدتری به حوزه متن و فیلمنامه اختصاص دهند.
 
لاله مرزبان، میرسعید مولویان، رضا اخلاقی‌راد در سریال «آبان»، ترلان پروانه، نویدپورفرج، دانیال پورصباح، فرزانه فرنام و شیدا یوسفی در «بامداد خمار» و میرسعید مولویان، الیکا ناصری، رضا فیض‌بخش، کسری پرتوی، نفس بازغی و... از نمونه‌های این تجربه‌هاست. اگرچه شماری از این نام‌ها سابقه طولانی و موثری در عرصه تصویر دارند اما حضورشان در این آثار و شیوه پرداخت سازندگان به آن‌ها؛ مسیری متفاوت برای آینده را رقم خواهد زد. برای نمونه نقش‌های ترلان پروانه و نوید پورفرج در «بامداد خمار» شاه‌نقش به حساب می‌آیند و با توجه به بازخورد‌های مخاطب و حجم گسترده مخاطبان سریال ثاثیر موثری در محبوبیت آن‌ها خواهد گذاشت.
 
اگر این مسیر  ادامه یابد و سایر پلتفرم‌ها نیز به این نگاه در سریال سازی برسند چهر‌ه‌های‌ متعدد تازه نفسی به این حوزه ورود می‌کنند و سازندگان نیز انتخاب گسترده‌تری برای نقش‌ها با توجه به خصوصیات شخصیت از قبیل سن و ویژگی‌های ظاهر و ... خواهند داشت و بودجه بندی پروژه‌های نیز به روندی اصلاحی و پربازده می‌رسد.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پلتفرم نمایش خانگی سریال
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
راه های کسب درآمد در خانه
پایان کار پلتفرم‌های غیرفعال همراه با چند نکته مهم
حمله به هادی حجازی‌فر؛ فقط ریشت عوض شده!
مأمور ساواکی که محبوب دلها شد+عکس
زمان پخش سریال بامداد خمار نرگس آبیار
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005egs
tabnak.ir/005egs