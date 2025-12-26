چگونه یک پلتفرم مسیر موفقیت را سریع طی می کند؟!
پلتفرم ها چگونه می توانند در رقابت سنگین شکل گرفته، مسیر موفقیت را سریع تر طی کرده و جایگاهی مناسب پیدا کنند؟
کد خبر: ۱۳۴۸۰۵۸| |
841 بازدید
در تمام دنیا مرسوم است که در سریالسازی به سراغ چهرههای تازه نفس و آیندهدار میروند و سریالسازی در شبکههای دولتی و خصوصی با ستارهسازی همراه است.
به گزارش تابناک، چهرههایی که در سریالها مطرح میشود در موقعیتی تازه قرار میگیرند و میتوانند در مدیوم سینما نیز موقعیتی متفاوت را تجربه کنند و چه بسا به یک ستاره محبوب بدل شوند. اما در طول ۱۵ سال سریال سازی در شبکه نمایش خانگی این ستارههای مطرح سینمایی بودند که بازوی تولیدات شدند و در عصر پلتفرمها نیز دقیقا برخلاف جریان جهانی ستارگان گران قیمت برای ایجاد جذابیت و جذب مخاطب در سریالها حضور پیدا کردند. این روند به نحوی ادامه پیدا کرد که پروسه تولید فیلمهای سینمایی و همچین سریالها با فقر بازیگر مطرح مواجه شد. از طرفی به علت عدم تولید چهرههای جوان و تازه نفس گاها برخی از بازیگران مطرح نقشهای ۱۰ الی ۲۰ سال پایینتر از سن فعلی خود را ایفا میکنند.
در چنین شرایط پلتفرمی همانند شیدا با تولید سریالهای افتتاحیه خود همچون «آبان»، «بامداد خمار» و «مو به مو» طبق فرمولهای جهانی به سراغ ستارگان گران قیمت برای تمام نقشها نرفته و حتی شخصیتهای اصلی را به چهرههای جوان و تازه نفس سپرده است. این رویکرد شیدا در راستای تولید منابع انسانی و ستاره ساز برای سینماست. علاوه بر این برآورد هزینه تولیدات کاهش مییابد و سازندگان میتوان بودجه و زمانبندی مفیدتری به حوزه متن و فیلمنامه اختصاص دهند.
لاله مرزبان، میرسعید مولویان، رضا اخلاقیراد در سریال «آبان»، ترلان پروانه، نویدپورفرج، دانیال پورصباح، فرزانه فرنام و شیدا یوسفی در «بامداد خمار» و میرسعید مولویان، الیکا ناصری، رضا فیضبخش، کسری پرتوی، نفس بازغی و... از نمونههای این تجربههاست. اگرچه شماری از این نامها سابقه طولانی و موثری در عرصه تصویر دارند اما حضورشان در این آثار و شیوه پرداخت سازندگان به آنها؛ مسیری متفاوت برای آینده را رقم خواهد زد. برای نمونه نقشهای ترلان پروانه و نوید پورفرج در «بامداد خمار» شاهنقش به حساب میآیند و با توجه به بازخوردهای مخاطب و حجم گسترده مخاطبان سریال ثاثیر موثری در محبوبیت آنها خواهد گذاشت.
اگر این مسیر ادامه یابد و سایر پلتفرمها نیز به این نگاه در سریال سازی برسند چهرههای متعدد تازه نفسی به این حوزه ورود میکنند و سازندگان نیز انتخاب گستردهتری برای نقشها با توجه به خصوصیات شخصیت از قبیل سن و ویژگیهای ظاهر و ... خواهند داشت و بودجه بندی پروژههای نیز به روندی اصلاحی و پربازده میرسد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟