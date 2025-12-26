بنزین سوپر وارداتی به بازار آمد
عرضه بنزین سوپر وارداتی که از تابستان امسال در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته بود، سرانجام با اعلام رسمی مسئولان وارد مرحله اجرا شد و این فرآورده به شبکه توزیع کشور راه یافت. در همین راستا، پنج خودروی سوخترسان سیار که در محلهای مشخص مستقر شدهاند، آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان هستند.
به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ طی سالهای اخیر بهدلیل افزایش مصرف داخلی و تمرکز پالایشگاهها بر تولید بنزین یورو، توزیع بنزین سوپر در جایگاههای سوخت کشور به حداقل رسیده و در بسیاری از مناطق عملاً کمیاب شده بود.
در همین چارچوب، وعده عرضه بنزین سوپر وارداتی برای نخستینبار در تابستان سال جاری از سوی وزیر نفت مطرح شد. وی اعلام کرده بود که «بهزودی و تا شهریورماه» بنزین ویژه یا همان بنزین سوپر وارداتی در جایگاهها عرضه خواهد شد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۳ و همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات بنزین سوپر در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و طبق این مصوبه، وزارت نفت مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر را به اشخاص حقیقی و خصوصی در سراسر کشور اعطا میکند.
با وجود عبور از موعد اعلامشده در شهریورماه، خبری از عرضه بنزین سوپر نبود و مسئولان تنها از تسریع روند واردات و رفع مشکلات مربوط به تخصیص ارز خبر میدادند.
پس از ماهها انتظار و کشوقوس بر سر زمان عرضه، بنزین سوپر وارداتی به مرحله عملیاتی نزدیک شد. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد که با عرضه نخستین محموله بنزین سوپر در روز سهشنبه ۲۷ آبان روی تابلو بورس انرژی و آغاز خرید از دوم آذرماه، ورود رسمی این فرآورده به شبکه توزیع کشور کلید خورد.
همزمان با این اعلام، قیمت پایه بنزین سوپر مشخص شد و دو شرکت موفق شدند محمولههای خود را در بورس انرژی پذیرش کنند. قیمت نهایی بنزین ویژه (سوپر) بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بورس انرژی تعیین میشود.
بر اساس اطلاعات اعلامشده، حجم عرضه این فرآورده ۳۰۰ هزار لیتر تعیین شده و حداکثر حجم خرید نیز ۳۰۰ هزار لیتر است. قیمت پایه هر لیتر بنزین سوپر وارداتی ۶۵۸ هزار ریال اعلام شده و محل تحویل کالا بندر امام خمینی (ره) است. حداقل حجم خرید نیز ۱۰ هزار لیتر در نظر گرفته شده بود.
با رفع بلاتکلیفیهای پیشین، عرضه بنزین سوپر وارداتی وارد فاز اجرایی شد. خودروهای سوخترسان سیار فعال در این طرح با رنگ بدنه سبز و برچسب E+۹۵ قابل شناسایی هستند.
در نهایت، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران دو شب قبل با صدور اطلاعیهای از آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی در تهران خبر داد و اعلام کرد که از روز پنجشنبه چهارم دیماه ۱۴۰۴، عرضه این فرآورده آغاز میشود.
در این مرحله، پنج خودروی سوخترسان سیار در نقاط مشخص شهر تهران مستقر شدهاند و آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان هستند.
کنترلهای کمّی و کیفی فرآیند عرضه بنزین وارداتی با مسئولیت توزیعکننده و از طریق شرکتهای ذیصلاح مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد با شرکت توزیعکننده انجام میشود.
به گفته وزیر نفت، قیمت نهایی بنزین سوپر وارداتی شامل هزینه خرید، حمل، توزیع و حاشیه سود منطقی بوده و تمامی مراحل این فرآیند تحت نظارت انجام میشود تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. عرضه این بنزین خارج از نظام سهمیهبندی فعلی انجام میشود و هیچ تغییری در سهمیهها ایجاد نخواهد کرد.
بر این اساس، سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، سهمیه ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با کارت جایگاه به نرخ ۵۰۰۰ تومان همچنان برقرار است. این طرح صرفاً خدمتی برای افرادی است که تمایل به استفاده از بنزین سوپر دارند و در صورت تمایل میتوانند این فرآورده را با قیمت تعیینشده خریداری کنند.
پیش از این نیز تأکید شده بود که برای آغاز عرضه، جایگاههای کوچکمقیاس در نقاط مختلف شهر تهران در نظر گرفته شدهاند و شروع اولیه عرضه از این طریق انجام میشود.
بر این اساس، فروش اولیه بنزین سوپر وارداتی انجام خواهد شد و بهتدریج این طرح در کلانشهر تهران و سپس سایر شهرهای متقاضی گسترش مییابد.