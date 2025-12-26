میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بنزین سوپر وارداتی به بازار آمد

پس از ماه‌ها وعده و انتظار، بنزین سوپر وارداتی سرانجام وارد شبکه توزیع کشور شد و عرضه آن از طریق خودروهای سوخت‌رسان سیار در تهران آغاز شد؛ طرحی که خارج از سهمیه‌بندی فعلی اجرا می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۵۶
| |
1937 بازدید
بنزین سوپر وارداتی به بازار آمد

عرضه بنزین سوپر وارداتی که از تابستان امسال در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته بود، سرانجام با اعلام رسمی مسئولان وارد مرحله اجرا شد و این فرآورده به شبکه توزیع کشور راه یافت. در همین راستا، پنج خودروی سوخت‌رسان سیار که در محل‌های مشخص مستقر شده‌اند، آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان هستند.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ طی سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش مصرف داخلی و تمرکز پالایشگاه‌ها بر تولید بنزین یورو، توزیع بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت کشور به حداقل رسیده و در بسیاری از مناطق عملاً کمیاب شده بود.

در همین چارچوب، وعده عرضه بنزین سوپر وارداتی برای نخستین‌بار در تابستان سال جاری از سوی وزیر نفت مطرح شد. وی اعلام کرده بود که «به‌زودی و تا شهریورماه» بنزین ویژه یا همان بنزین سوپر وارداتی در جایگاه‌ها عرضه خواهد شد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۳ و همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات بنزین سوپر در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و طبق این مصوبه، وزارت نفت مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر را به اشخاص حقیقی و خصوصی در سراسر کشور اعطا می‌کند.

با وجود عبور از موعد اعلام‌شده در شهریورماه، خبری از عرضه بنزین سوپر نبود و مسئولان تنها از تسریع روند واردات و رفع مشکلات مربوط به تخصیص ارز خبر می‌دادند.

پس از ماه‌ها انتظار و کش‌وقوس بر سر زمان عرضه، بنزین سوپر وارداتی به مرحله عملیاتی نزدیک شد. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که با عرضه نخستین محموله بنزین سوپر در روز سه‌شنبه ۲۷ آبان روی تابلو بورس انرژی و آغاز خرید از دوم آذرماه، ورود رسمی این فرآورده به شبکه توزیع کشور کلید خورد.

همزمان با این اعلام، قیمت پایه بنزین سوپر مشخص شد و دو شرکت موفق شدند محموله‌های خود را در بورس انرژی پذیرش کنند. قیمت نهایی بنزین ویژه (سوپر) بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بورس انرژی تعیین می‌شود.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، حجم عرضه این فرآورده ۳۰۰ هزار لیتر تعیین شده و حداکثر حجم خرید نیز ۳۰۰ هزار لیتر است. قیمت پایه هر لیتر بنزین سوپر وارداتی ۶۵۸ هزار ریال اعلام شده و محل تحویل کالا بندر امام خمینی (ره) است. حداقل حجم خرید نیز ۱۰ هزار لیتر در نظر گرفته شده بود.

با رفع بلاتکلیفی‌های پیشین، عرضه بنزین سوپر وارداتی وارد فاز اجرایی شد. خودروهای سوخت‌رسان سیار فعال در این طرح با رنگ بدنه سبز و برچسب E+۹۵ قابل شناسایی هستند.

در نهایت، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران دو شب قبل با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی در تهران خبر داد و اعلام کرد که از روز پنجشنبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۴، عرضه این فرآورده آغاز می‌شود.

در این مرحله، پنج خودروی سوخت‌رسان سیار در نقاط مشخص شهر تهران مستقر شده‌اند و آماده عرضه بنزین سوپر وارداتی به متقاضیان هستند.

کنترل‌های کمّی و کیفی فرآیند عرضه بنزین وارداتی با مسئولیت توزیع‌کننده و از طریق شرکت‌های ذی‌صلاح مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و طرف قرارداد با شرکت توزیع‌کننده انجام می‌شود.

به گفته وزیر نفت، قیمت نهایی بنزین سوپر وارداتی شامل هزینه خرید، حمل، توزیع و حاشیه سود منطقی بوده و تمامی مراحل این فرآیند تحت نظارت انجام می‌شود تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. عرضه این بنزین خارج از نظام سهمیه‌بندی فعلی انجام می‌شود و هیچ تغییری در سهمیه‌ها ایجاد نخواهد کرد.

بر این اساس، سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، سهمیه ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با کارت جایگاه به نرخ ۵۰۰۰ تومان همچنان برقرار است. این طرح صرفاً خدمتی برای افرادی است که تمایل به استفاده از بنزین سوپر دارند و در صورت تمایل می‌توانند این فرآورده را با قیمت تعیین‌شده خریداری کنند.

پیش از این نیز تأکید شده بود که برای آغاز عرضه، جایگاه‌های کوچک‌مقیاس در نقاط مختلف شهر تهران در نظر گرفته شده‌اند و شروع اولیه عرضه از این طریق انجام می‌شود.

بر این اساس، فروش اولیه بنزین سوپر وارداتی انجام خواهد شد و به‌تدریج این طرح در کلان‌شهر تهران و سپس سایر شهرهای متقاضی گسترش می‌یابد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بنزین بنزین وارداتی بنزین سوپر سهیمه بنزین خبر فوری بنزین آزاد جایگاه سوخت
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بنزین سوپر تحویل جایگاه‌داران می‌شود
بنزین سوپر وارداتی در مسیر تحویل گم شد!
هزینه یک باک ۴۰ لیتری بنزین سوپر چقدر آب می‌خورد؟
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران
اعلام جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر در تهران
زمان اجرای ‌بنزین ۳ نرخی اعلام شد
عرضه بنزین سوپر همچنان محدود است
علت تاخیر در عرضه بنزین سوپر
مشخصات کیفی بنزین سوپر وارداتی اعلام شد
شرایط واردات بنزین سوپر اعلام شد
عرضه بنزین سوپر با قیمت تمام شده؛ به‌زودی
شیوه قیمت‌گذاری بنزین سوپر مشخص شد
وضعیت بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت را پیگیری می‌کنیم
قیمت بنزین دوباره خبرساز شد
عرضه سوخت سوپر به شراط احداث جایگاه
چرا بنزین سوپر کم شده است؟
یک باک بنزین سوپر: ۴ میلیون ناقابل!
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آذرماه امشب شارژ می‌شود
موضوع کمبود بنزین سوپر را تا حل مشکل پیگیری می‌کنیم
بنزین سوپر در شهرستان‌ها کمیاب است
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۲۶ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005egq
tabnak.ir/005egq