رکوردهای جدید در بازار طلا و سکه!

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر، طلا طی هفته گذشته هم در بازار جهانی و هم در بازار داخلی روند افزایشی و ثبت رکوردهای جدید را تجربه کرده و این در حالی است که با وجود گذشت ۱۲ روز از مسدودی حساب اصناف طلا، بسیاری هنوز موفق نشده‌اند به تعهدات خود عمل کنند.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۵۱
| |
3171 بازدید
رکوردهای جدید در بازار طلا و سکه!

نادر بذرافشان در تشریح تحولات بازار طلا و سکه در هفته پایانی آذر ماه گفت: طی هفته‌ای که گذشته، طلا هم در بازار جهانی و هم در بازار داخلی روند صعودی را تجربه کرد و قیمت هایی ثبت شد که تا پیش از این تجربه نشده بود؛ به طوریکه اونس جهانی با رشد ۱۷۷ دلاری به ۴۵۱۵ دلار رسید و از کانال ۴۵۰۰ دلاری عبور کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: در بازار داخلی طلا نیز، به علت افزایش قیمت دلار در کنار افزایش اونس جهانی، شاهد افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته هستیم و از ابتدای هفته تا امروز (ظهر جمعه) هر مثقال طلای ۱۷ عیار با افزایش دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومانی به ۶۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۸۲۹ هزار تومانی به ۱۴ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازار سکه طلا نیز، هر قطعه تمام سکه طرح جدید با افزایش هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی به ۱۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، هر قطعه تمام سکه طرح قدیم با افزایش هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۱۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، هر قطعه نیم سکه با افزایش پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، هر قطعه ربع سکه با افزایش چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی بانک مرکی با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

بذرافشان ادامه داد: حباب سکه نیز، طی این هفته یا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش به ۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است و افزایش قیمت ها در بازار طی هفته های اخیر باعث شده که رکود در بازار طلا و سکه با افزایش چشم گیری روبرو شود و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ میلادی احتمال کاهش روند طلا در بازار جهانی معمولا دور از انتظار است.

وی در پاسخ به آخرین وضعیت مسدودی حساب های بانکی اصناف طلا گفت: طی حدودا دو هفته گذشته هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی و نهادهای مربوط صورت نگرفته است و پیگیری های لازم را انجام داده‌ایم اما هیچ پاسخی تا این لحظه دریافت نکرده ایم و این در حالی است که طبق قانون هر حساب بانکی پس از گذشت یک هفته از مسدود شدن آن باید تعیین تکلیف شود و این در حالی است که متاسفانه شرایط التهاب در بازار طلا و مسدود شدن حساب‌ها باعث بروز اختلافات میان همکاران صنفی شده چراکه نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
 
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: اگراین وضعیت ادامه داشته باشد پیامدهای بسیار منفی برای اصناف فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهرات به همراه خواهد داشت و تنش های در این صفت افزایش پیدا می‌کند.

بذرافشان افزود: متاسفانه هنوز هیچ گونه دعوتی برای شفاف سازی این موضوع صورت نگرفته است و باید هرچه زودتر نسبت به بازگشایی مسدودی حساب ها یا تعیین تکلیف آن ها شفاف سازی صورت بگیرد چراکه ۱۲ روز از این وضعیت می‌گذرد و هیچگونه پاسخی به اصناف داده نشده است.
 

