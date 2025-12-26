میلی صفحه خبر لوگو بالا
مس رفسنجان صفر - پرسپولیس یک؛ ادامه برد‌های اقتصادی اوسمار

پرسپولیس با برتری یک بر صفر برابر مس رفسنجان در هفته پانزدهم لیگ برتر با ۲۸ امتیاز موقتا در صدر جدول قرار گرفت.
مس رفسنجان صفر - پرسپولیس یک/ برد‌های اقتصادی اوسمار ادامه دارد

پرسپولیس در ورزشگاه شهدای مس به مصاف مس رفسنجان رفت و درنهایت موفق شد با نتیجه یک بر صفر پیروز این دیدار شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم مس رفسنجان و پرسپولیس در هفته پانزدهم لیگ برتر خلیج فارس از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس به مصاف هم رفتند.

ترکیب مس‌رفسنجان : نیما میرزازاد، مجید نصیری، احمدرضا زنده‌روح، حسین کریم‌زاده، نوید کومار، آرمان رمضانی، علیرضا نقی‌زاده، دانیال جهانبخش، فرنام عرب، وحید حیدریه و امیرحسین صدقی

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، محمد عمری، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور

گل اول پرسپولیس: پرسپولیس در دقیقه ۲۴ حمله‌ای را در سمت راست خط دفاعی مس ترتیب داد، علی علیپور در گوشه محوطه جریمه صاحب توپ شد و پاس رو به بیرون ارسال کرد که سروش رفیعی از راه رسید و این توپ را به گل تبدیل کرد.

در دقیقه ۳۹ داوران اتاق VAR برای بازدید یک صحنه مشکوک به پنالتی در محوطه جریمه پرسپولیس، داور بازی را فراخواندند که او پس از بازبینی تشخیص پنالتی نداد و بازی پیگیری شد.

در این نیمه دو تیم موقعیت‌هایی را خلق کردند که پرسپولیس در این مورد موفق‌تر بود اما توپ‌ها در ادامه وارد دروازه نشد تا حساب کار در نیمه نخست با همان یک گل به پایان برسد.

در نیمه دوم و در دقیقه ۷۰ اوستون اورونوف حرکتی را از سمت راست خط دفاعی مس انجام داد که امیرحسین صدقی چسبیده به محوطه جریمه او را متوقف کرد. صدقی دومین کارت زرد خود را از داور دریافت کرد تا سپس با کارت قرمز از زمین بازی اخراج شود و مس ده نفره به کار خود ادامه دهد.

علی علیپور در دقیقه ۷۹ در موقعیت خوب گلزنی قرار گرفت و با یک شوت دروازه حریف را باز کرد اما به دلیل اینکه در آفساید قرار داشت، گل وی مردود اعلام شد.

تلاش‌های مس برای باز کردن دروازه پرسپولیس ناکام ماند تا این بازی با نتیجه یک بر صفر به اتمام برسد و سرخ‌پوشان پایتخت با ۲۸ امتیاز موقتا به صدر جدول بروند. مس هم با ۸ امتیاز هم‌چنان در قعر جدول خواهد بود.

پرسپولیس مس رفسنجان لیگ برتر اوسمار ویرا
