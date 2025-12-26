انفجار تروریستی در مسجد امام علی (ع) حمص
منابع سوری از وقوع انفجار تروریستی در داخل مسجد امام علی (ع) در شهر حمص و شهید و زخمی شدن دستکم ۸ نفر هنگام اقامه نماز جمعه خبر دادند.
منابع محلی در سوریه از وقوع انفجار تروریستی در داخل مسجد امام علی (ع) در محله «وادی الذهب» در شهر حمص خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ گزارشهای اولیه حاکی از آن است که این انفجار در پی یک حمله انتحاری هنگام برگزاری نماز جمعه اتفاق افتاده و سه نفر در آن شهید و دست کم پنج تن زخمی شده اند.
منابع محلی اعلام کردند که نیروهای امنیتی رژیم جولانی محل انفجار در محله وادی الذهب حمص را محاصره کردهاند.
