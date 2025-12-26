میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انفجار تروریستی در مسجد امام علی (ع) حمص

منابع سوری از وقوع انفجار تروریستی در داخل مسجد امام علی (ع) در شهر حمص و شهید و زخمی شدن دست‌کم ۸ نفر هنگام اقامه نماز جمعه خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۴۳
| |
2915 بازدید

انفجار تروریستی در مسجد امام علی (ع) حمص

منابع محلی در سوریه از وقوع انفجار تروریستی در داخل مسجد امام علی (ع) در محله «وادی الذهب» در شهر حمص خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این انفجار در پی یک حمله انتحاری هنگام برگزاری نماز جمعه اتفاق افتاده و سه نفر در آن شهید و دست کم پنج تن زخمی شده اند.

منابع محلی اعلام کردند که نیروهای امنیتی رژیم جولانی محل انفجار در محله وادی الذهب حمص را محاصره کرده‌اند.


انفجار تروریستی در مسجد امام علی (ع) حمص

انفجار تروریستی در مسجد امام علی (ع) حمص

انفجار تروریستی در مسجد امام علی (ع) حمص

انفجار تروریستی در مسجد امام علی (ع) حمص

انفجار تروریستی در مسجد امام علی (ع) حمص 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
انفجار حمله تروریستی حمص مسجد امام علی سوریه انفجار تروریستی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برخورد عجیب با وزیر خارجه ترکیه در دمشق
توافق قریب‌الوقوع در حمص
توافق برای‌آتش بس در حمص میان دولت و مخالفان
لحظات حمله تروریستی با 67 کشته و 211 زخمی
وقوع انفجار مهیب در بندر بیروت لبنان
واکنش رئیسی به حمله تروریستی در سوریه
لحظه انفجار تروریستی در مرز آمریکا و کانادا
مرگ ۹ داعشی در سوریه
۱۳ کشته در انفجار در مسیر یک اتوبوس در دمشق
داعش مسئولیت انفجار سوسه تونس را برعهده گرفت
حمله تروریستی در عفرین سوریه
شلیک پدافند هوایی سوریه به اهداف متخاصم در حمص
اعزام جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برای انجام عملیات در نزدیکی حمص
اخبار ضد و نقیض از انفجار در منطقه سبز بغداد
انفجار مهیب در شمال سوریه
آخرین پایگاه داعش در حمص آزاد شد
انفجار مهیب در مرز ترکیه و سوریه
تمدید 3 روزه آتش بس در "حمص"
ارتش چاه‌های گاز حمص را پس گرفت
تسلط ارتش سوریه بر میادین نفت شرق حمص
3 انفجار بزرگ تروریستی در «حمص» سوریه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005egd
tabnak.ir/005egd