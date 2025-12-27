یک تیر و دو نشان؛ تخریب ورزشگاه امام رضا (ع) برای حل مشکل ترافیک مشهد!

مسئولان شهر مشهد که هر بار موضوع برگزاری یک بازی مهم فوتبال در ورزشگاه امام رضا (ع) مطرح می‌شود، یاد مشکل ترافیک این شهر می‌افتند، می‌توانند با تخریب این ورزشگاه هم مشکل ترافیک را برطرف کنند و هم پارکینگ بزرگی را بسازند.

اگر قرار بود ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد در روز مسابقات مهم تعطیل باشد، اساساً چرا ساخته شد؟ این پرسشی است که امروز نه‌فقط هواداران فوتبال، بلکه افکار عمومی حق دارند با صدای بلند از مسئولان بپرسند. ورزشگاهی که با میلیاردها تومان از پول مردم ساخته شد، قرار بود نماد پیشرفت و توسعه فوتبال باشد، نه بنایی تشریفاتی که فقط در روز افتتاحیه و عکس یادگاری به کار بیاید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جلوگیری از برگزاری دیدار استقلال و گل‌گهر در ورزشگاه مدرن شهر مشهد، آن هم با بهانه تکراری «ترافیک»، چیزی جز اعتراف به ناتوانی مدیریتی نیست. ترافیک مسئله‌ای نیست که تازه کشف شده باشد. از روز اول مشخص بود که ورزشگاهی با ظرفیت ده‌ها هزار نفر، در روز بازی شلوغ می‌شود و با تمام این پیش‌بینی‌ها جانمایی برای ساخت ورزشگاه صورت گرفته است. اگر قرار باشد هر بار که بازی مهمی برگزار می‌شود، مسئولان از زیر بار مدیریت ترافیک شانه خالی کنند، بهتر است صادقانه بگویند که توان اداره چنین مجموعه‌ای را ندارند.

اما فاجعه فقط به ورزشگاه امام رضا (ع) ختم نمی‌شود؛ نقش سازمان لیگ در این آشفتگی، به‌مراتب تأسف‌بارتر است. سازمانی که باید نظم و اعتبار لیگ برتر را حفظ کند، در یک نمونه آشکار از بی‌برنامگی، سه بار محل برگزاری بازی استقلال را تغییر داد. سه بار تغییر محل یک مسابقه رسمی، نه اشتباه ساده، بلکه نشانه آشکار بی‌ثباتی، ناهماهنگی و نبود تصمیم‌گیری قاطع است.

سؤال روشن است؛ سازمان لیگ دقیقاً چه وظیفه‌ای دارد؟ اگر قرار نیست از قبل با نهاد‌های مسئول هماهنگ کند، اگر قرار نیست روی تصمیم خود بایستد و اگر قرار است با هر فشار یا مخالفتی برنامه مسابقات تغییر کند، پس مفهوم برنامه‌ریزی در لیگ برتر چیست؟ این رفتار‌ها مستقیماً اعتبار لیگ و حقوق باشگاه‌ها و هواداران را زیر سؤال می‌برد.

اینکه ورزشگاه امام رضا (ع) برای بازی استقلال «قابل استفاده» تشخیص داده نمی‌شود، اما هم‌زمان در کشور و حتی در همین شهر، رویداد‌های بزرگ با مدیریت درست برگزار می‌شود، تناقضی آشکار است. مشکل، نه ورزشگاه است و نه تماشاگر؛ مشکل، مدیرانی هستند که ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند؛ تعطیلی، لغو یا تغییر. حذف صورت‌مسئله به‌جای حل آن.

نتیجه این تصمیمات، چیزی جز تحقیر فوتبال مشهد و ضربه به اعتبار لیگ برتر نیست. شهری که قرار بود میزبان شایسته فوتبال ایران باشد، امروز به‌دلیل سوءمدیریت، از حق میزبانی محروم می‌شود. هوادارانی که با اشتیاق منتظر تماشای تیم محبوب‌شان هستند، قربانی بی‌نظمی و تصمیمات لحظه‌ای می‌شوند.

اگر ورزشگاه امام رضا (ع) برای بازی‌های بزرگ ساخته نشده، صریح اعلام کنید. مسئولان شهر مشهد که هر بار موضوع برگزاری یک بازی مهم فوتبال در ورزشگاه امام رضا (ع) مطرح می‌شود، یاد مشکل ترافیک این شهر می‌افتند، می‌توانند با یک تیر دو نشان بزنند؛ با تخریب این ورزشگاه هم مشکل ترافیک را برطرف کنند و هم پارکینگ بزرگی را بسازند که مورد استفاده مردم مشهد باشد. اگر هم توان مدیریت ترافیک و امنیت وجود ندارد، مسئولیت را بپذیرید؛ و اگر سازمان لیگ نمی‌تواند برنامه‌ای ثابت، شفاف و قابل دفاع ارائه دهد، باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد.

ورزشگاه برای بازی ساخته می‌شود؛ لیگ برای نظم. وقتی هیچ‌کدام کار خودشان را نمی‌کنند، اعتراض حق طبیعی هوادار است.