یک تیر و دو نشان؛ تخریب ورزشگاه امام رضا (ع) برای حل مشکل ترافیک مشهد!

مسئولان شهر مشهد که هر بار موضوع برگزاری یک بازی مهم فوتبال در ورزشگاه امام رضا (ع) مطرح می‌شود، یاد مشکل ترافیک این شهر می‌افتند، می‌توانند با تخریب این ورزشگاه هم مشکل ترافیک را برطرف کنند و هم پارکینگ بزرگی را بسازند.
یک تیر و دو نشان؛ تخریب ورزشگاه امام رضا (ع) برای حل مشکل ترافیک مشهد!

اگر قرار بود ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد در روز مسابقات مهم تعطیل باشد، اساساً چرا ساخته شد؟ این پرسشی است که امروز نه‌فقط هواداران فوتبال، بلکه افکار عمومی حق دارند با صدای بلند از مسئولان بپرسند. ورزشگاهی که با میلیاردها تومان از پول مردم ساخته شد، قرار بود نماد پیشرفت و توسعه فوتبال باشد، نه بنایی تشریفاتی که فقط در روز افتتاحیه و عکس یادگاری به کار بیاید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جلوگیری از برگزاری دیدار استقلال و گل‌گهر در ورزشگاه مدرن شهر مشهد، آن هم با بهانه تکراری «ترافیک»، چیزی جز اعتراف به ناتوانی مدیریتی نیست. ترافیک مسئله‌ای نیست که تازه کشف شده باشد. از روز اول مشخص بود که ورزشگاهی با ظرفیت ده‌ها هزار نفر، در روز بازی شلوغ می‌شود و با تمام این پیش‌بینی‌ها جانمایی برای ساخت ورزشگاه صورت گرفته است. اگر قرار باشد هر بار که بازی مهمی برگزار می‌شود، مسئولان از زیر بار مدیریت ترافیک شانه خالی کنند، بهتر است صادقانه بگویند که توان اداره چنین مجموعه‌ای را ندارند.

اما فاجعه فقط به ورزشگاه امام رضا (ع) ختم نمی‌شود؛ نقش سازمان لیگ در این آشفتگی، به‌مراتب تأسف‌بارتر است. سازمانی که باید نظم و اعتبار لیگ برتر را حفظ کند، در یک نمونه آشکار از بی‌برنامگی، سه بار محل برگزاری بازی استقلال را تغییر داد. سه بار تغییر محل یک مسابقه رسمی، نه اشتباه ساده، بلکه نشانه آشکار بی‌ثباتی، ناهماهنگی و نبود تصمیم‌گیری قاطع است.

سؤال روشن است؛ سازمان لیگ دقیقاً چه وظیفه‌ای دارد؟ اگر قرار نیست از قبل با نهاد‌های مسئول هماهنگ کند، اگر قرار نیست روی تصمیم خود بایستد و اگر قرار است با هر فشار یا مخالفتی برنامه مسابقات تغییر کند، پس مفهوم برنامه‌ریزی در لیگ برتر چیست؟ این رفتار‌ها مستقیماً اعتبار لیگ و حقوق باشگاه‌ها و هواداران را زیر سؤال می‌برد.

اینکه ورزشگاه امام رضا (ع) برای بازی استقلال «قابل استفاده» تشخیص داده نمی‌شود، اما هم‌زمان در کشور و حتی در همین شهر، رویداد‌های بزرگ با مدیریت درست برگزار می‌شود، تناقضی آشکار است. مشکل، نه ورزشگاه است و نه تماشاگر؛ مشکل، مدیرانی هستند که ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند؛ تعطیلی، لغو یا تغییر. حذف صورت‌مسئله به‌جای حل آن.

نتیجه این تصمیمات، چیزی جز تحقیر فوتبال مشهد و ضربه به اعتبار لیگ برتر نیست. شهری که قرار بود میزبان شایسته فوتبال ایران باشد، امروز به‌دلیل سوءمدیریت، از حق میزبانی محروم می‌شود. هوادارانی که با اشتیاق منتظر تماشای تیم محبوب‌شان هستند، قربانی بی‌نظمی و تصمیمات لحظه‌ای می‌شوند.

یک تیر و دو نشان؛ تخریب ورزشگاه امام رضا (ع) برای حل مشکل ترافیک مشهد!

اگر ورزشگاه امام رضا (ع) برای بازی‌های بزرگ ساخته نشده، صریح اعلام کنید. مسئولان شهر مشهد که هر بار موضوع برگزاری یک بازی مهم فوتبال در ورزشگاه امام رضا (ع) مطرح می‌شود، یاد مشکل ترافیک این شهر می‌افتند، می‌توانند با یک تیر دو نشان بزنند؛ با تخریب این ورزشگاه هم مشکل ترافیک را برطرف کنند و هم پارکینگ بزرگی را بسازند که مورد استفاده مردم مشهد باشد. اگر هم توان مدیریت ترافیک و امنیت وجود ندارد، مسئولیت را بپذیرید؛ و اگر سازمان لیگ نمی‌تواند برنامه‌ای ثابت، شفاف و قابل دفاع ارائه دهد، باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد.

ورزشگاه برای بازی ساخته می‌شود؛ لیگ برای نظم. وقتی هیچ‌کدام کار خودشان را نمی‌کنند، اعتراض حق طبیعی هوادار است.

گزارش خطا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
190
12
پاسخ
خانواده شهدا نمیزارند،بی حجابها وشل حجابها بیان وسط مردها وفوتبال ببینند
پاسخ ها
ناشناس
| Austria |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
حالا اگر تو خانواده تو رو بگردن یه شهید پیدا نمی‌کنند اومدی شدی سخنگوی خانواده شهدا
مهدی نجفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اول اینکه شما وکیل خانواده شهدا نیستی و حق نداری از طرف اون عزیزان حرف بزنی..... دوم اینکه خانواده شهدا چرا در مورد گرونی ها و فشار زندگی که کمر مردم رو شکسته چیزی نمیگن؟؟؟مگر اینکه به لحاظ مالی اوضاع شون جز مردم باشه و از ما بهترون واسشون پول میاره دم در خونه ؟؟؟؟
نادر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
توبیجاکردی پای خانواده شهداراوسط خشک مغزیهای خودتون میکشید،خانواده شهدارابااین اراجیف تخریب نکنید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
11
185
پاسخ
اینها همه بهانه است علم الهدی اجازه نمیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
7
152
پاسخ
ورزشگاه خیلی هم جاش خوبه مخصوصا جمعه ها که ترافیک در حد صفر است فقط جای آقای علم الهدی بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
32
پاسخ
چرا بچه مچه صحبت میکنی تابناک جون. ورم مال جای دیگست. اونا ورم مغزی و ... میخواد که ندارن.
آرش
|
Germany
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
5
56
پاسخ
یه مشت انحصار طلب بی کله نشستن سر کار
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
5
79
پاسخ
وقتی که عقل نباشه جون هم در عذاب.اول می‌سازند بعد فکر مشکلات شو می‌کنن.اینهم از اون کارهاست.فقط بلدن پول بیت‌المال رو حیف و میل کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
38
71
پاسخ
من یک بار به مشهد سفر کردم اون هم برای نمایشگاه شهر خوبی بود ولی خیلی گیر به ادم میدن تو این شهر و خیلی هم مردم تو کارت فضولی می کنند . کلا زیاد خوشم نیومد . قانون خودش هم انگار داره که از همه بدتره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اونوقت خودت لابد سانفرانسیسکو زندگی میکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
82
پاسخ
اگر قرار به تخریب است باید ایجاد کننده مشکل تخریب شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
6
112
پاسخ
اقا تو مشهد یک نفر تصمیم میگیره مابقی مترسک هستن که هزار جور بهانه میارن که تو اینجا بازی انجام نشه
فیروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
11
63
پاسخ
یکی بیاد بگه چطور برای بازی ابومسلم که ۲۵ هزار نفر به ورزشگاه میان ترافیکی وجود نداره اما برای بازی استقلال ترافیک به وجود میاد اصلا چرا این ورزشگاه را در اونجا ساختن که ترافیک بشه مگه اونای که این ورزشگاه را در اونجا ساختن نمیدونستن موقع بازی ترافیک میشه همش بهونه که زنها نیان ورزشگاه فقط به دستور آخوند امام جمعه که زنها را به ورزشگاه راه ندن حالا اگر پرسپولیس بازی داشت هیچ کس حتی علام الهدی اولین نفر میگن اجازه بدین بیان بازی کنن تیم تاج افتخار ما ایرانی‌هاست
پاسخ ها
جواد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
یک حرف درست رو با یک مطلب غلط قاطی کردی.برای علم الهدی پرسپولیس وغیرپرسپولیس فرق نداره
نادر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
امثال تودشمن مردم وفوتبال مملکت هستید،شماهاخانوادتونم قرمزوآبی میبینید.خیلی حقریدکه مشکل به این بزرگی رارنگی جلوه میدهید
