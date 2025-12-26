چین دیروز پنجشنبه اظهار امیدواری کرد شرکت‌های تجاری آمریکایی پس از توافق برای انتقال فعالیت تیک‌تاک در آمریکا به آنها، از راه‌حل‌هایی متعادل استفاده‌ کنند.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین اعلام کرد: باید راه‌حل‌هایی برای انتقال مالکیت تیک‌تاک مدنظر قرار گیرد که با قوانین و مقررات چین مطابقت داشته و منعکس‌کننده ملاحظات متعادل برای تامین منافع آن باشد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ هه یونگ‌چیان، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، در یک نشست خبری گفت برای اجرای اجماع حاصل شده در جریان تماس تلفنی بین روسای جمهور چین و آمریکا، هیات‌های اقتصادی و تجاری دو طرف به یک اجماع اساسی در مورد حل صحیح مسائل مربوط به تیک تاک از طریق همکاری مبتنی بر احترام متقابل و مشورت برابر رسیده بودند.

او ابراز امیدواری کرد که آمریکا با چین در همین راستا همکاری کند، صادقانه به تعهدات مربوط به خود عمل کند، یک محیط تجاری «منصفانه، باز، شفاف و بدون تبعیض» برای شرکت‌های چینی فراهم کند تا فعالیت پایدار خود را در ایالات متحده حفظ کنند و از توسعه «ثابت، سالم و پایدار» روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه حمایت کنند.

هفته گذشته، تیک تاک توافق‌نامه‌ای را برای انتقال روند فعالیت خود در آمریکا به یک مجموعه سرمایه‌گذاری مشترک جدید امضا کرد. در این مجموعه شرکت‌هایی مانند اوراکل حضور دارند تا آینده فعالیت تیک‌تاک در ایالات متحده تضمین شود.

این توافق نتیجه تصویب قانونی در آمریکا در سال گذشته بود که براساس آن بایت دنس شرکت چینی مالک تیک‌تاک ملزم به واگذاری ۸۰ درصد از دارایی‌های خود در ایالات متحده شده بود و در صورت مخالفت با ممنوعیت کامل فعالیت در آمریکا مواجه می‌شد.

دولت آمریکا که از اقبال صدها میلیون آمریکایی به تیک‌تاک چینی نگران بوده، امیدوار است بدین شیوه کنترل محتوای رد و بدل شده در تیک‌تاک را در اختیار بگیرد و در آینده بر جریان‌های خبری در آن تاثیر بگذارد.