تنشها بین اسرائیل و لبنان اوج گرفت
جنگندههای اسرائیلی، ظهر امروز (جمعه)، مناطقی را در جنوب لبنان بمباران کردند.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۲۸
شبکه «لبنان 24» گزارش داد نیروی هوایی رژیم صهیونیستی با انجام حملاتی هوایی، مناطق «جرود الهرمل» و «زغرین» را در شرق لبنان مورد تهاجم قرار داده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این حملات باعث آلودگی شدید صوتی، ترس و وحشت میان اهالی محلی شد، اگرچه گزارشی از تلفات انسانی فوری منتشر نشده است.
منابع لبنانی همچنین گزارش دادند که جنگندههای اسرائیلی در جنوب لبنان منطقههای «بصلیا» و «کفرملکی» را نیز بمباران کردهاند.
