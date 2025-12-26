شبکه «لبنان 24» گزارش داد نیروی هوایی رژیم صهیونیستی با انجام حملاتی هوایی، مناطق «جرود الهرمل» و «زغرین» را در شرق لبنان مورد تهاجم قرار داده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این حملات باعث آلودگی شدید صوتی، ترس و وحشت میان اهالی محلی شد، اگرچه گزارشی از تلفات انسانی فوری منتشر نشده است.

منابع لبنانی همچنین گزارش دادند که جنگنده‌های اسرائیلی در جنوب لبنان منطقه‌های «بصلیا» و «کفرملکی» را نیز بمباران کرده‌اند.