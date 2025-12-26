به گزارش تابناک؛ علی دایی و کریم باقری، دو اسطوره فوتبال ایران، در تیم منتخب اسطوره‌های تاریخ فوتبال جهان بر اساس معیار بیشترین گل ملی قرار گرفتند. علی دایی با در اختیار داشتن رکورد تاریخی بیشترین گل ملی جهان، و کریم باقری به عنوان یکی از گلزن‌ترین هافبک‌های تاریخ فوتبال ملی، در این فهرست درخشان جهانی جای گرفته‌اند. این انتخاب، بار دیگر جایگاه والای فوتبال ایران و نسل طلایی آن را در عرصه بین‌المللی تثبیت کرد.